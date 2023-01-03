İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan'dan ilk fotoğraf

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İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk fotoğraf, yeni yılın ilk gününde geldi. Çelikkol, romantik bir anlarında çekilen bu kareyi Instagram’da paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Mutlu bir yıl olsun

Esra Akkaya, yeni yılı 9 yaşındaki oğlu Can Alex ile karşıladı. Ünlü oyuncu, oğluyla verdiği mutluluk pozlarını sosyal medya hesabında “Böyle bir yıl olsun 2023” notuyla yayınladı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

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Benim yılım olacak

Eda Özerkan-Timur Acar çifti, yılbaşını arkadaşlarıyla kutladı. Özerkan, fotoğraflarını yeni yıl dilekleriyle birlikte paylaştı: “Yeni yılda kendimi ve enerjimi şansa, mucizelere, başarıya, şifaya, bolluğa, mutluluk içinde yaşamaya açıyorum. Bu yıl benim yılım olacak. Tüm güzellikleri hak ediyorum.”

Yeni yıl alışverişi

OZAN Güven yeni yılın ilk günü Akmerkez’de objektife yansıdı. Girdiği bir mağazada sadece 5 dakikada dört parça ürün seçen ünlü oyuncu, daha sonra başka bir mağazaya geçti. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülümseyerek poz veren Güven, soruları ise geri çevirdi: “Bu şekilde röportaj vermiyorum arkadaşlar. Müsait bir zamanda konuşalım. Sizlere de kolay gelsin. Herkese iyi yıllar dilerim.”(Sayit DURMAZ)

Waldeck geliyor

AVUSTURYALI müzisyen Klaus Waldeck, grubuyla birlikte İstanbul’a geliyor. “Addicted”, “Memories”, “Make My Day”, “Quando Quando” şarkılarıyla tanınan sanatçı, 28 Ocak Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Swing, caz ve trip-hop’ı elektronik müzikle birleştiren Klaus Waldeck’in konserinin biletleri satışa sunuldu.

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İlk tanıtım yayınlandı

HASAN Can Kaya’nın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Kaya’nın ‘Coşkun’ karakteriyle kamera karşısına geçtiği, babasını Uğur Yücel’in, annesini Şebnem Sönmez’in, abisini Barış Yıldız’ın ve kız arkadaşını da Büşra Pekin’in canlandırdığı film, 24 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında çekilen romantik komedinin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Kıvanç Baruönü.

Cansu’nun arabesk isyanı

BESTECİ ve yorumcu Cansu Kurtcu, pop şarkılarını arabesk yorumuyla söyleyen şarkıcıları eleştirdi. Kurtcu, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Sabah programları takibinden sonra bir kez daha anladım ki; güzelim şarkıları arabesk, fantezi yorumunda söyleyeceğim diye içine ediyorlar. Çünkü o söylediğiniz tarz arabesk de değil. Bunu çok güzel icra eden arkadaşlarımız var. Sizin bu söyleyiş şekliniz ise berbat. Bundan kopun. Her şarkıyı bozmak, her şarkıyı bu hale getirmek zorunda değilsiniz. Yeni şarkılar yapın. Bırakın bunları da biz dinleyelim. Bize dinleyecek şarkılar kalsın.”

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