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Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hülya Koçtiğit mutfakta meditasyon yapıyor

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Hülya Koçtiğit mutfakta meditasyon yapıyor
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Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit, salgın nedeniyle dışarı çıkamadığı bugünleri bol bol kitap okuyarak, yemek yaparak ve evindeki bitkilerle ilgilenerek geçiriyor:

KAFA DAĞITIYORUM

“Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bugünlerde herkes gibi çoğunlukla mutfakta buluyorum kendimi. Kafa dağıtıyorum yemek yaparken. Mutfak, bir çeşit meditasyon yeri benim için. Sıkıntıdan hepimiz kendimizi yemeğe verdik ama bu süreci sağlıklı ve bağışıklığımızı güçlendirici yemeklerle geçirmeliyiz.”

GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK

“Yeşil ve tonları bana her zaman umut vermiştir. Pandemi sürecinde sahil kenarında, ormanda yürüyemiyorum belki ama ben de o enerjiyi evdeki çiçeklerden alıyorum. Bu sebeple şunu da eklemek istiyorum; lütfen sosyal izolasyona uyalım. Sonra yeniden çok daha güzel doğacak güneş.”

Hülya Koçtiğit mutfakta meditasyon yapıyor

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