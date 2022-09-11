Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hülya Gülşen: Beyin kanaması geçirdim, hayat bana ikinci bir şans verdi!

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Gülşen#Ferhunde Hanımlar#Hülya Gülşen Kimdir
Hülya Gülşen: Beyin kanaması geçirdim, hayat bana ikinci bir şans verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 17:14

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hülya Gülşen, 16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatan Gülşen 'Hayat bana ikinci bir şans verdi.' dedi.

Haberin Devamı

Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle yıldızı parlayan Hülya Gülşen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu son durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gülşen altına şu notu düştü;

"16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki… Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım... Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım... Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba... Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?"

Haberin Devamı

Hülya Gülşen: Beyin kanaması geçirdim, hayat bana ikinci bir şans verdi

56 yaşındaki Gülşen'in paylaşımının altına sanatçı dostları da geçmiş olsun yorumlarında bulundular.

Gözden Kaçmasın

Güzel oyuncu duyurdu: Ayrılık kararı aldıkGüzel oyuncu duyurdu: Ayrılık kararı aldık!
#HİLAL ALTINBİLEK#METİN HARA
Hadiseden olay dans Hadi bye bye diyelimHadise'den olay dans! 'Hadi bye bye diyelim'
#HADİSE#MEHMET DİNÇERLER

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hülya Gülşen#Ferhunde Hanımlar#Hülya Gülşen Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles