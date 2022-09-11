Hülya Gülşen: Beyin kanaması geçirdim, hayat bana ikinci bir şans verdi!

Haberin Devamı

Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle yıldızı parlayan Hülya Gülşen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu son durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gülşen altına şu notu düştü;

"16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki… Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım... Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım... Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba... Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?"

Haberin Devamı

56 yaşındaki Gülşen'in paylaşımının altına sanatçı dostları da geçmiş olsun yorumlarında bulundular.