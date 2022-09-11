Hadise'den olay dans! 'Hadi bye bye diyelim'

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Eşi Mehmet Dinçerler’le sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Hadise, “Hadi bye bye diyelim” dedi ve “Hay Hay” şarkısını seslendirdi.

Şarkıcı “Sıfır Tolerans”ı söylemeden önce de seyircisine şu mesajı verdi:

“Sizi anlamayanlara sıfır tolerans, sizi çekemeyenlere sıfır tolerans, özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans, hayatını yaşa olur mu?”

Şarkıcının parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması gözden kaçmadı.

2 saate yakın sahnede dans edip şarkılarını söyleyen Hadise, altın rengi mini elbisesi ile de dikkat çekti.

Şarkıcı, “Küçük Bir Yol” şarkısının hikâyesini anlattı ve konserlerine devam edeceğini söyledi.

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'BEBEK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Hadise ile Mehmet Dinçerler bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında resmiyete dökmüş, Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları konuşulan çift alyanslarını çıkardı.

İddiaya göre, Hadise eşinin bebek istediğini geri çevirdi. Yaşanan bu olayın ardından ikilinin arası açıldı.

Çıkan haberlerin ardından Hadise'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber;

Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum.

Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize...

Hadise"

MEHMET DİNÇERLER'DEN SERT MESAJ

Çok geçmeden Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler de Twitter sayfasında "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok.." notunu paylaştı.