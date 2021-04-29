Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı!

Hülya Avşar ile Ertuğrul Postoğlu’nun rol aldığı “Masumiyet” dizisinin yeni bölüm çekimlerine Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti damgasını vurdu.

‘Hale Ilgaz’ı canlandıran Avşar’ın senaryo gereği eşi ‘İsmail Ilgaz’ı oynayan Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekiyordu.

Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a “Daha hızlı ve sert vur” dedi. Avşar’ın çekindiğini gören Postoğlu, sanatçıyı hırslandırmak için “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu. Bunun üzerine sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar öyle bir tokat attı ki, Postoğlu’nun çene kemiği çıktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çekim sonrası “Çenemi kapatamıyorum” diyen Ertuğrul Postoğlu, Hülya Avşar’ın bir yakınının hastanesine götürüldü.

Yapılan kontrollerde oyuncunun çenesinde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi ve ilaçla tedaviye başlandı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Postoğlu, “Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış” dedi.

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