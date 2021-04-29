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Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:10 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı!

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Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı!

Hülya Avşar’ın rol gereği attığı tokat, Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiğini çıkardı. Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diyerek Avşar’ı kendisinin hırslandırdığını söyledi. Postoğlu çekim sonrası tedavi altına alındı.

Hülya Avşar ile Ertuğrul Postoğlu’nun rol aldığı “Masumiyet” dizisinin yeni bölüm çekimlerine Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti damgasını vurdu.

‘Hale Ilgaz’ı canlandıran Avşar’ın senaryo gereği eşi ‘İsmail Ilgaz’ı oynayan Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekiyordu.

Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a “Daha hızlı ve sert vur” dedi. Avşar’ın çekindiğini gören Postoğlu, sanatçıyı hırslandırmak için “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu. Bunun üzerine sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar öyle bir tokat attı ki, Postoğlu’nun çene kemiği çıktı.

Hülya Avşarın tokadı hastanelik etti Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Çekim sonrası “Çenemi kapatamıyorum” diyen Ertuğrul Postoğlu, Hülya Avşar’ın bir yakınının hastanesine götürüldü.

Yapılan kontrollerde oyuncunun çenesinde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi ve ilaçla tedaviye başlandı.

Hülya Avşarın tokadı hastanelik etti Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı

Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Postoğlu, “Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış” dedi.

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