Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatilde!

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Bir de böyle çek

Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar’ı sahnede izlemek için geldiği Bodrum’da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu önceki gün Azka Otel’in plajındaydı. Kırmızı bikinisiyle denize giren Çilingiroğlu, suyun içinde arkadaşının objektifine poz verdi. (Kamil SÜMER)

Zehra Çilingiroğlu, annesinin ekibinde sosyal medya uzmanı olarak yer alan arkadaşıyla birlikte denize girdi.

Tatil zamanı

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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve 3 yaşındaki kızları İlayda ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Aile önceki gün Yalıkavak’taki Wai Beach’teydi. Eşiyle el ele sohbet eden Kaan Tangöze daha sonra koşarak denize girdi. Ünlü rock’çı,

kızıyla suda oyunlar oynadı. (Kamil SÜMER)

Deniz ve güneş keyfi

Tuba Ünsal, bayram tatilinde Çeşme’deydi. Oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardı

Tuba Ünsal, tatil için Çeşme’yi seçenlerdendi. Ünsal önceki gün The Beach of Momo’daydı.

Oyuncu, arkadaşının kızıyla vakit geçirdi. Sıcağa daha fazla dayanamayan Ünsal, denize girdikten sonra şezlonguna geçip güneşlendi. Oyuncuya daha sonra Ece Sükan ve Gülcan Arslan da eşlik etti. (Deniz BOY)

Bakıcı oldu

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Ebru Akel, önceki gün Bodrum Turgutreis’deki Rammos Otel’de görüntülendi. Beyaz kimonosuyla sahilde gezen Akel, yakın arkadaşının köpeği Ginger’a bakıcılık yaptı. Ünlü sunucu, köpekle gün boyu oyunlar oynadı. (Kamil SÜMER)

Fit Pelin

Ünlü oyuncu Pelin Karahan önceki gün Bodrum tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Zebra desenli bikinisiyle poz veren Karahan’ın verdiği kilolar ve fit vücudu dikkat çekti.

Geriye sadece o his kalıyor

Pınar Deniz, Elle Türkiye’nin yeni sayısına konuk oldu. Emre Güven’e poz veren oyuncunun renkli bikinisi hayranları tarafından beğenildi. Deniz, röportajda “Çok sevdiğim bir şarkı, gökyüzü dışında hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini söylüyor. Yaşadığım her duygu geçiyor ve geriye sadece yaşadığın o an ve hissi kalıyor” dedi.

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Kalpli paylaşım

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin, bayram tatili için Bodrum’daydı. Çift, havuzda çekilmiş karelerini sosyal medya hesaplarından kalp emojisi ile paylaştı.

Doğum günü pozları

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz hafta 29 yaşına bastı. Bastık, doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı, “Kutlu doğum haftam bitmiş olabilir ama fotoğraflarım henüz bitmedi” notunu yazdı.

Doğal güzel

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın başrolü Burcu Biricik, sezon finali sonrası tatil sezonunu açtı. Eşi Emre Yetkin’le önce Yunanistan’a giden Biricik, şimdilerde tatiline Ege’de devam ediyor. Oyuncu, güneş batarken çekilmiş bir pozunu sosyal medyadan paylaştı. Biricik’in doğal güzelliği dikkat çekti.

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Renkli kareler

Hazal Filiz Küçükköse, tatil için Bodrum’u seçenlerdendi. Oyuncu önceki gün renkli mayokinisi ile poz verdi. Küçükköse, bu anları kişisel Instagram sayfasından paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.