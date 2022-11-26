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Hilal Altınbilek'in yalnızlığı kısa sürdü... Utangaç yeni sevgili

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#Hilal Altınbilek#Yeni Aşk#Oyuncu
Hilal Altınbilekin yalnızlığı kısa sürdü... Utangaç yeni sevgili
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 12:04

Hilal Altınbilek önceki akşam yeni sevgilisiyle bir mekanda eğlendi. Oyuncunun erkek arkadaşı çıkışta görüntü vermemek için yaklaşık 3 saat mekanda gizlendi.

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Hilal Altınbilek önceki gece Etiler’deki bir mekandan yeni sevgilisiyle el ele çıktı. Çift, gazetecileri fark eden aniden panikledi.

Hilal Altınbilekin yalnızlığı kısa sürdü... Utangaç yeni sevgili


Oyuncu, arabaya binerken sevgilisine “Hadi” diye seslendi. Altınbilek’in sevgilisi ise görüntü vermemek için mekana döndü.

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Hilal Altınbilekin yalnızlığı kısa sürdü... Utangaç yeni sevgili

Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi gazeteceleri gözetlerken objektife böyle yansıdı.

Oyuncu, arabasıyla 5 kere tur attıktan sonra mekanın önüne yeniden geldi. Fakat Altınbilek’in erkek arkadaşı dışarı çıkmayarak 3 saat boyunca mekandaki personel odasında saklandı.

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Hilal Altınbilekin yalnızlığı kısa sürdü... Utangaç yeni sevgili


Çift, arabaya başkasını bindirerek gazetecileri şaşırtmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Oyuncunun işadamı olduğu öğrenilen yeni sevgilisi, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.  

Hilal Altınbilekin yalnızlığı kısa sürdü... Utangaç yeni sevgili

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#Hilal Altınbilek#Yeni Aşk#Oyuncu

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