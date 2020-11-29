Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın Kapadokya kaçamağı
Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen oyuncu Hilal Altınbilek ile Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan, Kapadokya’ya tatile gitti.
Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan çiftin tatil kaçamağını Aydoğan’ın polar sweatshirt’ü ele verdi. Önce Gurur Aydoğan’ın Kapadokya’da fotoğraf paylaşmasının ardından Hilal Altınbilek de aynı polarla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı.
Bu detay, çiftin takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Altınbilek’in tatil bitiminde dizi çekimleri için Adana’ya gittiği öğrenildi. Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla ilgili “Hilal yakın arkadaşım, İstanbul’a geldiğinde tabii ki görüşüyoruz” yorumunu yapmıştı.
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