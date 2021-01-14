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Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:04 | Son Güncelleme:

Hera Aslan: Ozan bana ‘karım’ der

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Hera Aslan: Ozan bana ‘karım’ der
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Ozan Doğulu’yla ilişkisiyle tanınan şarkıcı Hera Aslan, önceki gün arkadaşı Merve Holefter ile Nişantaşı’ndaydı.

Yeni bir single hazırlığında olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu’yla çıktıkları tatil sorulunca “Tatilden ziyade detoks kampına girdik” dedi. Aslan, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

Hera Aslan: Ozan bana ‘karım’ der

“Biz hiç aramızda evliliği konuşmuyoruz. Zaten karı koca gibiyiz. O bana ‘karım’ diye seslenir, ben de ona ‘kocam’ derim.”

HERA ASLAN KİMDİR?

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.. Malatyalı olduğunu belirten sunucu, babaanne tarafının ise İranlı olduğunu söylemişti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yaptı. Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına adım attı.

Hera Aslan, bir röportajında müziğe olan ilgisiyle ilgili şunları söylemişti:

Çocukluğumdan beri. 8 yaşında mutfaktan sarımsak eziciyi alır, mikrofon yapıp şarkı söylerdim. Lise dönemlerimden itibaren de yazıp çizmeye, beste yapmaya başladım. Hera Aslan ve Ozan Doğulu arasında 19 yaş fark var.

 

 

 

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