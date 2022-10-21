Her sabah bu manzaraya uyanıyor... 'Canım İstanbul'

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Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden işletmeci Şebnem ve Celal Çapa 41 yıldır mutlu bir hayat sürüyor.
Yaz aylarını tatil yaparak geçiren çift yılın belli bölümlerinde Boğaz manzaralı evlerinde kalıyor.
Celal-Şebnem Çapa, İstanbul'un en güzel manzaralı Ayaspaşa mahallesinde oturuyor.
Zaman zaman özel hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzel bu fotoğrafı, 'Güzel bir gün... Havanın netliği muhteşem. Canım İstanbul' notuyla yayınladı.
İstanbul'un doğal güzelliklerinin yer aldığı kareleri de sevenleriyle paylaşan Çapa'nın fotoğrafları büyük ilgi görüyor.
Çapa, akşam saatlerinde çektiği bu fotoğrafı 'Her türlü güzelsin canım İstanbul' mesajıyla paylaştı.
HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR
Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...
Boğaz'a karşı bir sabah... Can'ın doğduğu ev!
Yaz aylarını Muğla'da geçiren Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti eylül ayında oğulları Can'ın okulu sebebiyle İstanbul'a dönmüştü.
İşten kalan zamanını oğlu Can ile geçiren Sedef Avcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.
DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV
Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.
YENİ MANZARAM BU!
Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.
HER ŞEY KIZLAR İÇİN
Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.
BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN
Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.
ŞEHİRDEN UZAKTA
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
180 DERECE BOĞAZ
Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.
'BURASI BENİM KALEM'
Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.