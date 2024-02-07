O gün sette öyle çok utanmış ki! İnsanları çıplak göstermek için bahane arıyorlar

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Bu işin bir yanı. Pazarlama ve izleyici açısından bakıldığında durum böyle.

Ama bir de kamera karşısına geçen oyuncular var. Her ne kadar bu tür sahneler onların işlerinin bir parçası olsa da hepsi çekim sırasında o kadar rahat hissetmiyor kendini.

Gerçekte de karşınızda bir kamera varken belki de set ekibinden birkaç kişi gözlerini size dikip izlerken genellikle hiçbir şey hissetmediğiniz bir meslektaşınızla bu tür samimiyet gerektiren sahnelerde rol yapmak çok da kolay değil.

Tabii ki bazı oyuncular için bir kavga sahnesi çekmekle samimi bir romantik sahne çekmek arasında bir fark yok. Ama hepsi için de geçerli değil bu durum.

Geçmişte hatta kariyerinin en parlak çıkışını yaptığı yapımda da bu tür sahneleriyle konuşulan ünlü oyuncudan romantik yakınlaşma sahneleri için bir eleştiri geldi.

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Bu tür sahnelerin sinemada aşırı kullanımından yakınan oyuncu "Bunu insanları, üzerlerinde daha az giysi varken göstermek için bahane olarak görüyorlar" dedi.

KENDİSİ DE ÖYLE SAHNELERDE OYNADI

Bu tür sahnelerde oynadığı halde sektördeki kullanımını eleştiren bu ünlü Henry Cavill.

Şu anda 40 yaşında olan Cavill, önemli rollerinden birini üstlendiği The Tudors adlı yapımda kendisi de bol bol benzer sahneler için kamera karşısına geçmişti.

Sinemanın yeni kuşak Superman'lerinden biri olan Henry Cavill, son olarak The Witcher adlı dizide de bu tür yakınlaşma gerektiren romantik sahnelerde oynadı.

Ama görünüşe göre bütün bunları sorguluyor aynı zamanda.

İNSANIN HAYAL GÜCÜ EKRANDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÖLGEDE BIRAKIR

Henry Cavill'e göre kimi zaman bu tür çıplak sahneler gerçekten de hikayeye katkıda bulunabiliyor. Ama yine de bu sahnelerin insanın hayal gücüne bırakılmasının daha olumlu sonuçları olabileceğini ifade etti.

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Çünkü ona göre insanın hayal gücü ekrana ya da perdeye yansıtılan görüntüleri gölgede bırakacak kadar mükemmel.

Elbette bu sözlerine bakıp da Henry Cavill'in bu tarz sahnelere tamamen karşı olduğunu düşünmeyin, çünkü böyle değil.

BAZEN FAYDALI AMA İNSAN DÜŞÜNÜYOR

Cavill "Bazen gerçekten bu tür sahnelerin seyirciye hitap etmekten daha çok filme faydalı olduğu durumlar var. Bence bugünlerde bu sahneleri aşırı kullanıyorlar. O zaman siz de 'Bu gerçekten gerekli mi yoksa sadece insanları üzerlerinde daha az giysi varken mi göstermek istiyorlar?' diye düşünüyorsunuz" diye ifade etti bu konudaki görüşünü.

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Henry Cavill'e göre bu tür sahnelerin fazla kullanıldığını hissedildiğinde insanın aklından şöyle bir düşünce geçiyor: " Rahatsız olmaya başlıyorsunuz. Burada bir performans olmadığını, filmin geri kalanına taşınacak bir parça olmadığını düşünüyorsunuz."

O SAHNEDE ÇOK UTANMIŞ

Yakışıklı oyuncunun bu tür sahnelere temkinli yaklaşımı da boşuna değil. Çünkü henüz 23 yaşındayken bedenini üzerinde giysileri olmadan kullandığı bir sahne için kamera karşısına geçmişti.

2007 tarihli The Tudors adlı yapımda çekilen bu sahne oyuncunun kendi deyimiyle çok utanmasına neden oldu.

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O DA KAMERA KARŞISINDA GİYSİLERİNİ ÇIKARMIYOR

Tıpkı Henry Cavill gibi bu tür sahnelere temkinli yaklaşan başka ünlüler de var. Bazıları giysilerini çıkaracağı sahnelerde hiç oynamıyor. Bunlardan biri Jessica Alba.

Yapımcı Cash Warren ile evli olan üç çocuk annesi Alba, çıplak sahnelerde oynamamanın prensibi olduğunu söyledi. Anne olmadan önce böyle sahneler için ten rengi dar bir koruyucu giydi. Ama sonradan böyle sahnelerde hiç oynamamaya başladı.

Hatta ünlü Notebook filminde Ryan Gosling ile oynaması için ilk teklif ona gitti. Ancak yakınlaşma sahnelerinde oynamamak için bu teklifi reddetti. Sonuç olarak o rol Rachel McAdams'ın oldu.

Alba, aile üyelerinin de oynadığı filmleri izlediğini onların karşısına bütün bedeniyle çıkmak istemediğini söyledi. Güzel oyuncu "Büyükannemin ve büyükbabamın göğüslerimi görmesini istemem" dedi.

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'KİMSEYİ YARGILAMAM; BU BENİM TERCİHİM'

Tıpkı Alba gibi düşünen bir başka ünlü de Julia Roberts. O da meslektaşı gibi anneliğini ön plana çıkarıyor bu konuda.

Roberts kısa bir süre önce Vogue dergisine verdiği röportajda bu konuda bazı meslektaşlarının kendisinden farklı düşündüğünü söyledi. Kimseyi yargılamadığını ama tercihinin kamera karşısında soyunmamak olduğunu sözlerine ekledi.