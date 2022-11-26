Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hazal Subaşı'nın dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Subaşı#Neslihan Atagül Doğulu#L’Officiel Türkiye
Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 08:04

2012 yılında yayın hayatına başlayan L’Officiel Türkiye dergisi 10’uncu yaşını özel bir etkinlikle Topaz Restaurant’ta kutladı. Kutlamaya sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

Geceye katılan Hazal Subaşı, “16 yaşında yaptırdım” dediği dövmesiyle dikkat çekti: “Hiç yanlış kararlar vermeyeyim diye yaptırdım ama verdim tabii.”

Yeni dizi yeni heyecan

2012 yılında yayın hayatına başlayan L’Officiel Türkiye dergisi, 10’uncu yılını önceki akşam Topaz Restoran’da verdiği davetle kutladı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partinin konukları arasında Hazal Subaşı da vardı. Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, heyecanlı olduğunu söyledi.

Doğru kararlar mutluluk getirir

Göğsündeki dövmeyle dikkat çeken Hazal Subaşı, “Dövmemde ‘Doğru kararlar mutluluk getirir’ yazıyor” dedi. Oyuncu, çok genç yaşta yaptırdığı dövme için “Çok iddialı bir cümle. 16 yaşındaydım yaptırdığımda. Hiç yanlış kararlar vermeyeyim diye yaptırdım ama verdim tabii” diye konuştu. 

Haberin Devamı

GÜZEL BİR BİRLİKTELİK

“Camdaki Kız”ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu, davete Kanal D Haber sunucusu Merve Dinçkol ile katıldı.

Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Dinçkol, sorular üzerine “Güzel giden bir birlikteliğimiz var. Yoğun çalışıyoruz ama birbirimize de vakit ayırıyoruz. Feyyaz’ın dizisini de izliyorum” dedi. Şerifoğlu da “Ben de çekimlerden sonra fırsat buldukça haberleri izliyorum” diye konuştu.

HERKES ORADAYDI

Alya’nın sahneye çıktığı kutlamaya katılanlar arasında Neslihan Atagül-Kadir Doğulu, Ece Sükan, Alp Navruz, Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Özge Gürel, Seda Bakan, Derya Uluğ, Gonca Vuslateri, Ege Kökenli, Esra Bilgiç, Didem Soydan da vardı.

Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Neslihan Atagül Doğulu - Kadir Doğulu

Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Derya Uluğ
Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Alya gecede sahneye çıktı.
Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Seda Bakan

Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Songül Öden
Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Ece Sükan
Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Özge Gürel
Hazal Subaşının dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

Alp Navruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Subaşı#Neslihan Atagül Doğulu#L’Officiel Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg