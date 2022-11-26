Hazal Subaşı'nın dövmesinin sırrı: 16 yaşında yaptırdım

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Geceye katılan Hazal Subaşı, “16 yaşında yaptırdım” dediği dövmesiyle dikkat çekti: “Hiç yanlış kararlar vermeyeyim diye yaptırdım ama verdim tabii.”

Yeni dizi yeni heyecan



2012 yılında yayın hayatına başlayan L’Officiel Türkiye dergisi, 10’uncu yılını önceki akşam Topaz Restoran’da verdiği davetle kutladı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partinin konukları arasında Hazal Subaşı da vardı. Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, heyecanlı olduğunu söyledi.

Doğru kararlar mutluluk getirir



Göğsündeki dövmeyle dikkat çeken Hazal Subaşı, “Dövmemde ‘Doğru kararlar mutluluk getirir’ yazıyor” dedi. Oyuncu, çok genç yaşta yaptırdığı dövme için “Çok iddialı bir cümle. 16 yaşındaydım yaptırdığımda. Hiç yanlış kararlar vermeyeyim diye yaptırdım ama verdim tabii” diye konuştu.

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GÜZEL BİR BİRLİKTELİK

“Camdaki Kız”ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu, davete Kanal D Haber sunucusu Merve Dinçkol ile katıldı.

Dinçkol, sorular üzerine “Güzel giden bir birlikteliğimiz var. Yoğun çalışıyoruz ama birbirimize de vakit ayırıyoruz. Feyyaz’ın dizisini de izliyorum” dedi. Şerifoğlu da “Ben de çekimlerden sonra fırsat buldukça haberleri izliyorum” diye konuştu.

HERKES ORADAYDI

Alya’nın sahneye çıktığı kutlamaya katılanlar arasında Neslihan Atagül-Kadir Doğulu, Ece Sükan, Alp Navruz, Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Özge Gürel, Seda Bakan, Derya Uluğ, Gonca Vuslateri, Ege Kökenli, Esra Bilgiç, Didem Soydan da vardı.





Seda Bakan

