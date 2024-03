Hastalığı yetmedi bir de bu dert çıktı: Şimdi de 'dayakçı dayı' kendini kameraların önüne atıyor

Haberin Devamı

Ama gelin olduğu ailenin toplumsal durumu ve serveti modern çağların masal prensesi olarak nitelendirilen Kate'i de bazı olumsuzluklardan korumadı.

Geçtiğimiz ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiği açıklanan Kate, iki haftalık hastane tedavisinden sonra evine çıktı. Ama nisan ayının ikinci yarısına kadar da bütün programları iptal edildi.

KARDEŞLERİ TATİLE GİDİNCE HAYRANLARI BİRAZ RAHATLADI

Her ne kadar Kensington Sarayı "Kate iyileşiyor, her şey yolunda" diye açıklama yapmış olsa da Galler Prensesi ile ilgili söylentiler, akla hayale gelmeyecek dedikodular bitmek bilmedi.

Bütün bunlar bir yana Kate'in hastalığı, birbirlerine olan bağlılıklarıyla bilinen Middleton ailesini de üzdü. Yakın geçmişte kız kardeşi Pippa ve erkek kardeşi James, aileleriyle birlikte tatile gittiler de Kate'in hayranları da gerçekten her şeyin yolunda olduğuna inandı.

Ama tam bu hastalık olayı sakinleşti derken Middleton ailesi şimdi bambaşka bir sorunla karşı karşıya.

AİLEDEKİ 'KARA KOYUN'

Çünkü ailenin "kara koyunu" olarak bilinen ve geçmişte yarattığı skandallarla tanınan Gary Goldsmith, bir TV yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

Gary Goldsmith'in kim olduğunu soracak olursanız, Kate'in annesi Carole Goldsmith Middleton'ın öz kardeşi kendisi.

58 yaşındaki iş insanı Gary Goldsmith, bugüne kadar da hiç hayırlı bir şekilde anılmadı. Karısını sokak ortasında dövmekten çenesini tutamayıp İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyeleri hakkında konuşmaya kadar çeşitli konularda "sabıkası" var Kate'in dayısının.

Carole Middleton'ın erkek kardeşi Gary Goldsmith, zaten zor bir dönemden geçen aile için ayrı bir kabusa dönüştü.

Middleton ailesinin "kara koyunu" olarak nitelendirilen Gary, yakın zamanda İngiltere'de ITV kanalında yayınlanacak olan Celebrity Big Brother yani Biri Bizi Gözetliyor benzeri bir yarışmada yer alacak.

Sadece Middleton ailesi değil, İngiliz kraliyet ailesi de onun kamera karşısında yine kendini tutamayıp istenmeyen bazı sözler söyleyebileceğini düşünüyor ve bundan da tedirgin oluyor.

Özetle bir yanda Kral Charles'ın kansere yakalanması, diğer yandan Kate'in ameliyatı derken şimdi iki ailenin baş ağrılarına bir de Gary Goldsmith eklendi.

KAMERA KARŞISINA ÇIKMAK İÇİN UĞRAŞIP DURUYOR

Öte yandan kraliyet uzmanlarına göre Kate'in dayısı programa büyük olasılıkla aile hakkında özellikle de yeğeni hakkında kötü sözler söylemeyecek.

Hem Kate hem de William ile ilgili sadece güzel konulardan söz edecek. Ama yine de Gary Goldsmith, sağı solu pek belli olmayan biri olduğundan kimsenin içi çok da rahat değil bu konuda.

Gary Goldsmith, ailenin karıştığı bir dönemde Prens Harry ile Meghan Markle konusuna da girmiş ve onlar hakkında pek de hoş olmayan sözler sarf etmişti.

Bu arada Gary Goldsmith'in geçen yıl yine ailesinin canını sıktığını hatırlatalım. Goldsmith geçen sene de ITV'de yayınlanan I'm A Celebrity Get Me Out of Here adlı yarışmaya katılmak istemiş fakat yapımcılar tarafından geri çevrilmişti.

Ama bu yıl Celebrity Big Brother adlı yarışmada amacına ulaştı ve kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Bu durumdan en çok rahatsız olan kişinin ise Kate'in annesi Carole Middleton olduğu konuşuluyor.

KATE'İN ANNESİ KORKU İÇİNDE

Her ne kadar Goldsmith, kendine hakim olacağına söz verse de geçmişte örneklerini çok sergilediği gibi aileyi rahatsız edecek açıklamalar yapmasından sonra da bundan pişman olup özür dilemesinden korkuyor Carole.

İşin ilginç yanı yarışmanın yapımcıları da Gary Goldsmith'in tam da ailesinin korktuğu gibi Kate başta olmak üzere aile hakkında olay yaratacak açıklamalar yapmasını bekliyor.

Aslında Kate ile William'ın Gary Dayı ile araları iyiydi. Hatta 2006 yılında henüz flört ederken çıktıkları tatilde onun Ibiza'daki villasında kaldılar.

Ancak sonra Gary Goldsmith, telefon dinleme skandalı nedeniyle kapısına kilit vuran News of The World Gazetesi'nin uyuşturucu skandalına karışında ailenin gözünden düştü.

SOKAKTA KARISINA DÖVMÜŞTÜ

Kate'in dayısı Gary Goldsmith, 2017 yılında başka bir skandala imza atmıştı. O yıl Goldsmith, sokakta eşiyle tartıştığı ve hatta kimseye aldırmadan onu yumrukladığı iddiasıyla gündemi işgal etmişti.

Yediği yumruk nedeniyle yere düşen Julia Ann Goldsmith, başını kaldırıma çarptı. Bilincini yitiren kadın hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Gary Goldsmith, bir dönem de Harry ile Meghan'ın İngiliz kraliyet ailesine yönelik eleştirileri sırasında çift hakkında bazı açıklamalar yapmıştı.

Gary Goldsmith, konuşmasında Meghan'ın, yeğeni Catherine'i kıskandığını da ileri sürdü. Galler Prensesi'nin hiçbir özel çaba harcamadan, zarif ve kibar göründüğünü oysa Meghan'ın bunun çok zor olduğunu keşfettğgini söyledi.

Goldsmith yeğeni hakkında "Bence Kate bu iş için mükemmel. William ile birlikteliği de kusursuz" diyerek sözlerini tamamladı.