Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak

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HARRY DAVA AÇTI

Eşi Meghan Markle ile birlikte kıdemli kraliyet ailesi üyesi olarak görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin resmi polis koruması hakkı da elinden alınmıştı. Harry de bunun üzerine, kendisi ya da ailesi Londra'ya gittiğinde yeniden polis koruması verilmesini istedi. Fakat artık ailenin bir üyesi olmadığı için bu isteği geri çevrildi. Aynı şekilde hala Sussex Dükü unvanını elinde tutan Harry'nin, bu konudaki güvenlik masraflarını cebinden ödeme isteği de kabul edilmedi. Prens Harry de bunun üzerine İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı. İşte o davanın ilk duruşması da bugün yapıldı.

'AİLESİNİ VE ARKADAŞLARINI GÖRMEK İSTİYOR'

Bu davada Harry'yi temsil eden Shaheed Fatima'nın sözleri ön plana çıktı. Her ne kadar Harry ile Meghan'ın çocuklarıyla birlikte yeniden İngiltere'ye dönmesi çok beklenmese de Shaheed Fatima bunun tersini savundu, ve Harry'nin ülkesine dönmek istediğini belirtti. Shaheed Fatima "Harry'nin ailesini ve arkadaşlarını görmek, yüreğine çok yakın bulduğu hayır kurumlarına desteğini sürdürmek istediğini söylemeye gerek yok. Burası onun evi ve her zaman da öyle kalacak" dedi.

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ÖMÜR BOYU SÜRECEK GÜVENLİK RİSKİ

Harry'nin avukatları her ne kadar aile içindeki rolü değişse de bir kraliyet üyesi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Prens'in, doğuştan gelen ve ömür boyu sürecek olan bir can güvenliği sorunu olduğunu da vurguladılar.

Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrıldıklarında devlet tarafından verilen koruma haklarını kaybetmişti. Sonra taşındıkları ABD'de de o dönemin başkanı Donald Trump, ABD hükümetinin çiftin koruma masraflarını üstlenmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Harry de ücretini kendisi ödeyerek bir güvenlik şirketiyle anlaşma yaptı.

BABASI, İKİ TORUNUNU GÖRMEK İSTEDİ

Geçen ay İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens Charles, hiç görmediği kız torunu Lilibet ile tanışmak için oğlunu ve ailesini İngiltere'ye davet etti. Fakat Harry ile Meghan, MET koruması (Metropolitan Polis Teşkilatı) olmadan ülkeye dönmeyi istemeyince Charles'ın da hevesi kursağında kaldı. Mirror gazetesinin haberine göre Harry ile Meghan'a, ABD'ye taşınmalarından sonra aileyi ilk kez bir araya getirecek olan bu teklif Noel'den hemen önce yapıldı. Fakat yine gazetenin iddiasına göre Harry'nin, MET koruması olmadan Londra'ya dönmeyi reddetmesi bu buluşmayı da riske attı. Bu arada Prens Charles'ın, Harry ile Meghan'ın ilk çocuğu Archie'yi o dönem, çift Londra'da yaşadığı için gördüğü ancak ABD'de dünyaya gelen diğer torunu Lilibet'i ise hiç görmediğini hatırlatalım.

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'ESKİSİ GİBİ KORUNMAYI BEKLEMEMELİ'

Eski üst düzey kraliyet koruma görevlisi, bugün Prens Harry'nin İngiltere'yi ne zaman ziyaret edip koruma alacağına karar veremeyeceği konusunda uyardı. MET'in eski şeflerinden Dai Davies'e göre Sussex Dükü, eve dönmeye karar verirse kendisine bu düzeyde bir koruma sağlanmasını beklememeli.

YARGISAL OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Harry, Scotland Yard korumaları olmadan gelmesinin kendisi için çok riskli olduğunu iddia ederek, kendisinin İngiltere polis korumasından mahrum bırakılma kararının yargısal olarak gözden geçirilmesini talep etti. Hükümete yönelik bu beklenmedik yasal tehdide karşı tepki gösterildi ve kaynaklar 'Scotland Yard'ın kiralanamayacağını' iddia etti.

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'HARRY İÇİN RİSK DÜŞÜK'

1995'te Kraliyet Operasyon Birimi Komutanı olan Dai Davies, "Harry Amerika'ya taşınmaya karar verdi, bu onun kararı. Korumanın herhangi bir bölümüne, Kraliyet Ailesi'nin herhangi bir üyesine baktığımızda, bunu birkaç güvenlik kurumu aracılığıyla yaptığımızdan emin olmak bizim sorumluluğumuzdur. En büyük engel budur. Ve bu seviyede, risk düşük olduğu için ona koruma sağlanmayacağı konusunda mutabık kalındı. Ancak geldiğinde bir risk varsa Büyükşehir Polisi mutlaka görevini yapacaktır.“ şeklinde konuştu.