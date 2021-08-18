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Haber Giriş: 18.08.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı 10'a katladı

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Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı 10'a katladı

Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya'nın peşpeşe gelen paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı dizisi final yapan Hande Erçel, soluğu Bodrum'da aldı.

Hande Erçelin Bodrum kombini
Hande Erçel'in Bodrum kombini

Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Erçel, modacı Dilara Fındıkoğlu’nun imzasını taşıyan kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

23,7 milyon kişinin takip ettiği oyuncu, sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel, Serenay Sarıkayayı 10a katladı

Erçel'in iddialı paylaşımları 3,2 milyon beğeni aldı.

SERENAY DA PAYLAŞTI

Hande Erçel'den birkaç saat sonra, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da kırmızılı pozlarını sayfasında paylaştı.

Özel hayatı ile uzun süre gündemi meşgul eden oyunucunu paylaşımları 308 bin beğenide kaldı.

Hande Erçel, Serenay Sarıkayayı 10a katladı

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FANLAR KARŞILAŞTIRDI

Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya'nın peşpeşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi.

Sosyal medyada 'Hande, Serenay'ı 10'a katladı' yorumları yapıldı.

Hande Erçelden Kerem Bürsine: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım!

 

 

 

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