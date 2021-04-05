Hande ErÃ§el, Fahriye Evcen, Neslihan AtagÃ¼l ve Acun Ä±lÄ±calÄ±yÄ± geride bÄ±raktÄ±

ACUN ILICALI

Muhabirlik, sunuculuk, yapÄ±mcÄ±lÄ±k ve kanal sahipliÄŸi derken medya sektÃ¶rÃ¼ne adÄ±nÄ± yazdÄ±rmayÄ± baÅŸaran Acun IlÄ±calÄ±, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan bir isim. Zaman zaman yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nlarla da izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran IlÄ±calÄ±'yÄ± 13,2 milyon kiÅŸi takip ediyor.

BEREN SAAT

TÃ¼rkiye'nin YÄ±ldÄ±zlarÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ± ile tanÄ±nan, AÅŸk-Ä± Memnu dizisi ile ÅŸÃ¶hretin zirvesine Ã§Ä±kan Beren Saat, sosyal medyanÄ±n da hakkÄ±nÄ± veriyor. Sosyal projelere desteÄŸi de bilinen Saat'in takipÃ§i sayÄ±sÄ± 4,9 milyon.

CAN YAMAN

'Libido' aÃ§Ä±klamasÄ± ile gÃ¼nlerce adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Can Yaman, yeni nesil oyunculardan... Okul hayatÄ± baÅŸarÄ±larla dolu olan Yaman, Ä°talyanlar'Ä±n da gÃ¶zdesi. GenÃ§ oyuncunun takipÃ§i sayÄ±sÄ± 8,2 milyon.

CEM YILMAZ

YaptÄ±ÄŸÄ± her paylaÅŸÄ±m ses getiren Cem YÄ±lmaz'Ä± Instagram'da 5 milyon kiÅŸi takip ediyor!

DEMET AKALIN



Son gÃ¼nlerde tiktok fenomenlerine yaptÄ±ÄŸÄ± 'soyguncu' suÃ§lamasÄ± ile konuÅŸulan Demet AkalÄ±n, magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en atarlÄ± isimlerinden. AkalÄ±n'Ä±n takipÃ§i sayÄ±sÄ± 9,2 milyon.

ENGÄ°N AKYÃœREK

Beren Saat ile aynÄ± yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmadan birinci olarka Ã§Ä±kan Engin AkyÃ¼rek, yÄ±llardÄ±r sosyal medyadan uzak duruyordu. AkyÃ¼rek, orucu geÃ§en ay bozdu ve Instagram hesabÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Engin AkÃ¼yrek'in takipÃ§i sayÄ±sÄ± 9 gÃ¼nde 315 bine ulaÅŸtÄ±.

BURAK Ã–ZÃ‡Ä°VÄ°T

Burak Ã–zÃ§ivit, sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil Orta DoÄŸu'da da bÃ¼yÃ¼k bir hayran kitlesine sahip. 80 kadÄ±n hayranÄ± ile yediÄŸi yemek gÃ¼nlerce gazete manÅŸetlerini sÃ¼sleyen Ã–zÃ§ivit'in takipÃ§i sayÄ±sÄ± 17 milyon.

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BURCU ESMERSOY

Markalar iÃ§in aranan reklam yÃ¼zÃ¼ olan sunucu Burcu Esmersoy'u 4 milyon kiÅŸi takip ediyor.

DEMET Ã–ZDEMÄ°R

Rol aldÄ±ÄŸÄ± diziler ve reklamlar kadar Ã¶zel hayatÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan Demet Ã–zdemir'in takipÃ§i sayÄ±sÄ± 12,6 milyon.

FAHRÄ°YE EVCEN

OÄŸlu Karan doÄŸduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, sosyal medyayÄ± aktif bir ÅŸekilde kullanmaya devam etti. Kendisine teklif edilen uÃ§uk Ã¼cretlere raÄŸmen oÄŸlu ile ilk karesini de Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Evcen'in takipÃ§i sayÄ±sÄ± 11,5 milyon.

HADÄ°SE

Kaan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n popÃ¼ler isimlerinden. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Eurovision yarÄ±ÅŸmasÄ± ile dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan bir isim haline gelen Hadise'yi 12,5 milyon kiÅŸi takip ediyor.

HANDE ERÃ‡EL

GÃ¼neÅŸin KÄ±zlarÄ± dizisinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¶hreti Ã¶nlenemez bir yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en Hande ErÃ§el, takipÃ§i sayÄ±sÄ± en fazla olan oyuncu! Ä°ddialÄ± rakiplerini geride bÄ±rakan ErÃ§el'i 20,9 milyon kiÅŸi takip ediyor.

HAZAL KAYA

GeÃ§tiÄŸmiz hafta Covid -19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran ve kendini izole eden Hazal Kaya'nÄ±n takipÃ§i sayÄ±sÄ± 6,3 milyon.

KEREM BÃœRSÄ°N

Serenay SarÄ±kaya ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde sonlandÄ±ran, ÅŸu sÄ±ralar ise adÄ± rol arkadaÅŸÄ± Hande ErÃ§el ile anÄ±lan Kerem BÃ¼rsin'in de hatrÄ± sayÄ±lÄ±r bir takipÃ§i sayÄ±sÄ± var.

BÃ¼rsin'i 7,2 milyon kiÅŸi takip ediyor.

KIVANÃ‡ TATLITUÄž

Åžu sÄ±ralar baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizisinin Ã§ekimleri tam gaz devam eden KÄ±vanÃ§ TatlutuÄŸ'un takipÃ§i sayÄ±sÄ± 3,4 milyon.

MURAT BOZ

AslÄ± Enver ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra kendini iÅŸe veren Murat Boz'u 10,9 milyon kiÅŸi takip ediyor.

NESLÄ°HAN ATAGÃœL

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± geÃ§irgen baÄŸÄ±rsak sendromu nedeniyle iki sezondur baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± diziye veda eden Neslihan AtagÃ¼l, gerek TÃ¼rkiye'de gerekse Orta DoÄŸu'da geniÅŸ bir hayran kitlesine sahip. EÅŸiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilleri, Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerini, set anlarÄ±nÄ± sayfasÄ±nda paylaÅŸan AtagÃ¼l'Ã¼n takipÃ§i sayÄ±sÄ± 11,7 milyon.

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