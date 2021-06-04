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Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım!

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Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım!

Oyuncu Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Kerem Bürsin'in doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Bürsin ile fotoğrafını sayfasında paylaşan Erçel, atına "Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun... Hayatımın en eğlenceli parçası, sana sahip olduğum için çok şanslıyım" notunu düştü.

Kerem Bürsin'den sevgilisine yanıt gecikmedi. Bürsin, Hande Erçel'e "Gün ışığım" sözleriyle karşılık verdi.

Hande Erçelden Kerem Bürsine doğum günü sürprizi
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!

Hande Erçelden Kerem Bürsine: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

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