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Hande Doğandemir: Çılgın değil garanticiyim!

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Hande Doğandemir: Çılgın değil garanticiyim

Hande Doğandemir, bilinmeyenlerini anlattı. Re Touch Mag dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen oyuncu, çılgınlıklarla işi olmadığını, daha garantici bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

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Hande Doğandemir, Re Touch Mag dergisinin aralık sayısına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu “Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir?” sorusuna “Ben o kadar çılgın biri değilim. Sanırım daha garantici biriyim” diye cevap verdi.

KENDİMLE MUTLU OLABİLMEYİ ÇÖZMÜŞ BİR KADINIM

Aşka bakış açısını anlatan Doğandemir, “Aşk tabii ki var ama zamanla insanın kendi içinde anlamı değişiyor. Benim için de öyle oldu, olgunlaştı bu duygu. Daha zor bulunup daha sindirerek yaşanıyor. Yaşla ve deneyimlerle ilgili sanırım” dedi.

Hande Doğandemir: Çılgın değil garanticiyim

“Aşkı bulan Hande nasıl bir kadındır?” sorusunu ise Hande Doğandemir, şöyle yanıtladı: “Heyecanlı ve motivasyonu yüksek. Hayatı biriyle paylaşma isteği güzel bir duygu. Ama ben hayatta bunu arayan biri değilim, kendimle de çok mutlu olabilmeyi çözmüş bir kadınım. Bu nedenle olursa ne güzel, olmazsa hayat böyle de güzel.” Akıcı bir şekilde Fransızca konuşan ünlü oyuncu, yurtdışında bir projesi henüz olmadığını, onunla ilgili bir kariyer planlamasını ilerleyen zamanlarda yapabileceğini de sözlerine ekledi.

“Kamera önünün de arkasının da tadı başka. İşin mutfağında olmayı çok seviyorum. Ayrıca oradan geçmenin oyunculuk açısından birçok konuda bana çok faydası oldu. Deneyim kazandım, bilinçlendim ve bu mesleği her açıdan görmeyi öğrendim”

BENİ BUNALIMDAN AİLEM ÇIKARIR

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Yaşadığı tüm duyguları ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Hande Doğandemir, bunalıma girdiği zamanlarda da yine onların desteğiyle ayağa kalktığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Her duygumu, her koşulda yanımda olan ailem ve arkadaşlarımla paylaşırım. Bunalımda olsam beni oradan çıkarırlar, mutlu olursam da benimle paylaşırlar” dedi.

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