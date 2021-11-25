Hande Doğandemir'den şaşırtan açıklama: Kriterim yok artık, yaşım 36

Sezen Aksu gibi biri dünyada yok

Suzan Kardeş, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun yarınki konuğu oldu. Kardeş, yakın arkadaşı Sezen Aksu hakkında “Onun gibi biri dünyada yok, olmayacak da” dedi. Sanatçı ayrıca Türkan Şoray’la olan hayalini anlattı: “Mesleğe ilk girdiğimde hayalim Türkan Şoray’a makyaj yapmaktı. Hayalim gerçekleşti. İnsanlar hayal kursunlar, bundan korkmasınlar. Hem bedava, hem insanı çok mutlu ediyor hem de gerçekleşiyor.”Suzan Kardeş, makyajlarını üstlendiği Bergen filmi için “Kadınlar bu filme sahip çıkın” dedi.