Hamileyken bebeğini karnında ameliyat etmişlerdi… ‘Mucize’ oğluna kavuşabilmek için neleri göze aldı!

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Son aylarda özel hayatındaki gelişmeler ve genişleyen yuvasıyla gündemde olan 45 yaşındaki Kourtney Kardashian, The Kardashians'ın yeni sezonun ilk bölümünde hamilelik ve doğum süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Scott Disick ile uzun süreli birlikteliğinden 14 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 9 yaşında Reign isminde üç çocuğu olan Kourtney Kardashian 2022’de evlendiği ünlü müzisyen Travis Barker’la da bir erkek çocuk sahibi oldu.





HAMİLE OLDUĞUNU PANKARTLA DUYURMUŞTU

Kocasının konserine gidip eline “Travis ben hamileyim” yazılı bir pankart alarak hamile olduğunu duyuran ve bu şovuyla haftalarca konuşulan Kourtney Kardashian geçen sene 4 Kasım’da Rocky adını verdiği oğlunu kucağına almıştı.

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Hamileliği boyunca büyüyen karnını ve kocası Travis Barker’la verdikleri aşk pozlarını paylaşan ve sağlıklı bir hamilelik geçiren Kourtney Kardashian doğumuna az bir zaman kala acil şekilde ameliyata alınmıştı.

O sırada konser için yurt dışında olan Travis Baker planlanan tüm konserlerini iptal edip acil şekilde los Angeles’a uçmuştu. Karnı burnunda şekilde acilen hastaneye yatırılan Kourtney Kardashian’ın bebeğinin anne karnında ameliyat edildiği ortaya çıktı.

Kourtney Kardashian dördüncü kez anne olmadan önce, oğlu Rocky'ye hamileyken yaşadığı kâbus dolu günleri anlattı

Bu riskli ameliyatın sebebi ya da bebeğin nasıl bir risk altında olduğunu çift hiç açıklamadı. Ancak bebekleri sağlıklı bir şekilde doğana kadar Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın adeta ömürlerinden ömür gitti…

BEBEĞİNİ DAHA KARNINDAYKEN AMELİYAT ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Kourtney Kardashian “Doktorumun gözüne bir şey çarptı ve birkaç uzmana görünmemi istedi ve bebek üzerinde ameliyat yaptıkları “fetal” ameliyata girmem gerekti ki bu çok korkunçtu” diyerek yaşadığı büyük korkuyu anlattı.

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“Bebeğimizi kurtaran en iyi kararların alınmasına gerçekten yardımcı olan doktorlara çok minnettarım” diyen Kourtney Kardashian bu ameliyatın yaşadığı en kötü anlara ve en büyük travmaya sahne olduğunu anlattı.

Kardashian ailesi özel hayatlarının en mahrem anlarını bile sürekli sosyal medyada paylaştıkları için büyük eleştirilerin hedefi oluyor. Kourtney Kardashian da hamileyken geçirdiği ameliyatı ve bu korkulu günlerini tüm açıklığıyla sosyal medyaya yansıtmıştı.

YAŞADIĞI KABUSU SOSYAL MEDYADA ANLATTI

Kourtney Kardashian bu travmatik anı sosyal medyada paylaştığı için mutlu olduğunu ve hayranlarının hikayesini kendileriyle paylaştığı için minnettarlıklarını ifade ettiklerini paylaştı.

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“Bu konuda bir şeyler paylaştığım için çok minnettardılar çünkü pek çok insanın arkadaşlarına ya da aile üyelerine anlatırken bile kendilerini rahat hissetmediklerini çünkü ‘Yanlış bir şey mi yaptılar yoksa farklı şeyler mi?’ diye düşündüklerini söylediler” diyen Kardashian bu ameliyat yüzünden kendini suçladığını da itiraf etti.

“Ama doktorum Yanlış yaptığın bir şey yok, yaşa bağlı değil. Bu sadece çok nadir görülen bir şey” diyen Kourtney Kardashian bebeği karnında ameliyat edildikten sonra doğum yapana kadar yatak istirahatine mecbur kaldı ve 20 dakikadan fazla ayakta kalmasına bile izin verilmedi.

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ÇOK İSTEDİĞİ OĞLUNA KAVUŞAMAYACAĞINA İNANMIŞTI

Kourtney Kardashian Travis Barker’la evlenir evlenmez hatta daha evlenmeden önce bir bebek istediğine karar vermişti. Üç çocuk annesi ünlü yıldız ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha anne olmayı çok arzulamış ve tüp bebek dahil her yolu denemişti.

Mucize şekilde hamile kalan ve hamileliği boyunca da sağlık problemi yaşayaman Kourtney Kardashian doğumuna kısa bir süre kala büyü kbir tehlike atlattı ve bebeği karnında ameliyat edildi

Aylarca tıbbın tüm imkanlarını kullanan hatta sonuç alamayınca koca karı ilacı denen yöntemlere bile başvurduklarını söyleyen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti artık tüm umutlarını kaybetti.

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“BENİM MUCİZE BEBEĞİM”

Bebek sahibi olmaktan tam vazgeçmiş ve bütün umutları tükenmişken hamile olduğunu öğrenen ve bu kadar çabaya rağmen artık vazgeçtim dediği noktada bebek sahibi olan Kourtney Kardashian bu yüzden oğlu Rocky’yi hep “mucize” bebeğim diyerek anlatıyor…