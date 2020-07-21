Haluk Levent'in, Pınar Gültekin eski sevgisi tarafından öldürülmesinin ardından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından acımasızca öldürülmesi büyük tepki çekti.

Sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından

"Kızlar!

Haluk abinizin tavsiyesi!

İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin.

Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip “erkeğim benim” demeyin.Şiddeti meşrulaştırmayın.

Yoksa ölürsünüz" mesajını paylaştı.

Levent'in kadınlara verdiği bu tavsiye tepki çekti.

LÜTFEN BAĞIŞLAYIN!

Ünlü sanatçı gelen tepkiler üzerine özür diledi:

Duygusal davranıp bu twiti attım.

Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim.

Lütfen bağışlayın.







SEVİN SEVMEYİN FİKRİM BU!

Haluk Levent, tepkilerin artması üzerine özrünü geri alıp mesajını tekrar paylaştı:

Ooooffff offff

Yeter be özür filan da dilemiyorum !

İyice cılkı çıktı işin.

Sevin sevmeyin fikirlerim bu.

Twiti tekrar yüklüyorum.

Sondaki ölürsünüz kelimesini “dayak yersiniz , şiddet görürsünüz” olarak değiştirebilirsiniz.