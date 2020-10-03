Halil Sezai cezaevinde saldırıya mı uğradı? İddialara yanıt

Halil Sezai'nin cezaevinde saldırıya uğradığına dair haberler çıkması üzerine bir açıklama yapıldı. Sezai’nin avukatı Ahmet Gürel, müvekkilinin cezaevinde saldırıya uğradığına dair haberlerin asılsız olduğunu, şarkıcının sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Av. Ahmet Gürel saldırı iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Müvekkilim Halil Sezai hakkında cezaevinde saldırıya uğradığına dair asılsız ve gerçek dışı haberler medyada yer almıştır. Müvekkilim cezaevinde tek kişilik bir hücrede kalmakta olup herhangi bir saldırı eylemine maruz kalması mümkün değildir. Müvekkilin hastaneye sevk edilmesinin sebebi ise; daha önce yaşadığı bir rahatsızlık ile ilgili sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekliliğidir. Kamuoyunun, aksi yönde çıkan asılsız ve gerçek dışı haberlere itimat etmemesi gerekmektedir. Saygılarımla.

Av. Ahmet GÜREL