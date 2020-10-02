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Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul İstanbul DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Halil Sezai ameliyat oldu

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Halil Sezai ameliyat oldu
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Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Halil Sezai ameliyat oldu

Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

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