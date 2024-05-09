Hafta ortası evlendiler... Gelin odası başka bir alemdi!

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Çünkü artık başta sosyal medya olmak üzere her alanın kendi ünlüleri var. Üstelik bunlar milyonlarca kişiyi de peşlerinden sürüklüyor.



İşte bunlardan biri de Rachel Dillon...Belki de adını ilk kez duyuyorsunuz ama Rachel Dillon, milyonlarca kişinin takibe aldığı bir spor eğitmeni.

Avustralyalı Dillon, geçen hafta kendisi gibi tanınmış bir spor eğitmeni olan Tobi Pearce ile evlendi.

İKİSİ DE MESLEKLERİNDE ÇOK ÜNLÜ

Her ne kadar ikisi de doğrudan gösteri dünyasına mensup olmasalar da kendi alanlarında "en nüfuzlu çift" olarak kabul ediliyor. Yani onlar da kendi mesleklerinde dünyanın önde gelen isimleri arasında.



İşte hayatlarını fiziksel olarak formda kalmaya ve bu konuda insanları eğitmeye adayan bu ikili, geçtiğimiz hafta İtalya'nın en romantik bölgelerinden biri olarak nitelendirilen Amalfi Coast'ta evlendi.

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Düğünleri de gösteri dünyasının ünlülerini kıskandıracak kadar gösterişliydi.

HAFTA ORTASI EVLENDİLER

Rachel Dillon ile Tobi Pearce, alışıldığı üzere hafta sonu değil perşembe gününü seçti düğün için.

Dillon da sosyal medya sayfasından hem düğün hem de düğün öncesi hazırlıklarını yansıtan paylaşımlar yaptı.



Hayatının en önemli günü için Rachel Dillon, derin yırtmaçlı ve askısız bir gelinlik tercih etti. Uzun saçlarını toplayan Dillon, görünümünü de uzun bir duvakla tamamladı.

Düğün sırasında Rachel ile Tobi romantik anlar yaşadı. O anlarda da konukları bir yandan gülümsetirken diğer yandan da duygu dolu gözyaşları dökmelerine neden oldu.

ÜVEY KIZI NEDİME OLDU

Bu arada mutlu çiftin çok ilgi çeken bir nedimesi de vardı. Tobi Pearce'in eski sevgilisinden dünyaya gelen küçük kızı Arna. Beş yaşındaki Arna, babasının hayatını birleştirdiği Rachel Dillon'a nedimelik yaptı.

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Rachel Dillon ile Tobi Pearce, birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalma sözünü beyaz güllerden oluşan bir kemer altında verdi. Resmen karı- koca olduktan sonra konfeti yağmuru altında birbirlerinin kulağına aşk sözleri fısıldadı.

DUVAKTAKİ MESAJ

Gelin Rachel Dillon'ın sade ama şık gelinliğinin duvağında da bir mesaj saklıydı. Duvağın üzerinde el ile işlenmiş bir ayrıntı vardı: "60 yıllık planım." İşte bu cümlenin de o gün hayatlarını birleştiren çift için çok farklı bir anlamı var.



Gelinin duvağındaki o işleme, kocasının kendisine geçen yılın eylül ayında yaptığı evlilik teklifi sırasında söylediği bir söze gönderme.

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O gün Tobi Pearce, Rachel'a evlenme teklif ederken, önünde diz çökmeden hemen önce "Benim 65 yıllık planım olmanı istiyorum" demişti.

İşte Rachel'ın duvağındaki o işlemeyle, evlilik teklifi sırasındaki o sözlere bir selam gönderdi.

Bu arada gelin Rachel'ın nedimeleri arasında üvey kızının yanı sıra kardeşi Emma, Avustralyalı modeller Isabella Mathers ve Soffia Ribotta da yer aldı. Nedimeleri eşliğinde düğüne hazırlanan gelin o sırada da eğlenceli anlar yaşadı.

GELİN ODASI BİR BAŞKA ALEM: Gelinin saçı yapılırken, gelinliğini giyerken kelimenin tam anlamıyla gelin odasında bir başka düğün daha yapıldı bir başka deyişle. Düğünden bir gece önce de Rachel Dillon ile Tobi Pearce, konuklarıyla birlikte bir akşam yemeği yedi.

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Gelin Rachel'ı arkadaşları neşe içinde giydirip düğüne hazırladı.





Rachel, gelinliğini giyip tamamen hazırlanınca da arkadaşlarına poz verdi.





GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA NİŞANLANDILAR

Rachel Dillon ile Tobi Pearce, geçtiğimiz yılın eylül ayında nişanlandı. Dillon da bu mutluluğu, sosyal medya sayfasından duyurdu.

Evlilik teklifi de yine İtalya'da Capri'de gerçekleşti. Dillon, takipçilerine sevgilisinin evlilik teklifi sırasında kendisine verdiği iri taşlı yüzüğü de takipçileriyle paylaştı.