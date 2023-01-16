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Hafsanur Sancaktutan'dan şoke eden iddialara cevap!

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#Hafsanur Sancaktutan#Denizcan Aktaş#Hafsanur Sancaktutan Kimdir
Hafsanur Sancaktutandan şoke eden iddialara cevap
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 10:57

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan 'hayatına son vermek istedi' iddialarına cevap verdi.

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Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan hakkında çok konuşulacak iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, oyuncu eski sevgilisi Denizcan Aktaş'ı arayarak hayatına son vermek istedi.

Şoke eden iddialar karşısında sessizliğini bozan Sancaktutan hemen açıklama yaptı:

"Herkese merhaba,

Biraz önce TV’de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı.

Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi.

Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum.

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Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum"

Hafsanur Sancaktutandan şoke eden iddialara cevap

 

Hafsanur Sancaktutan paylaştığı bu kareye 'Çok fazla mesaj geldi. Böyle bir fotoğraf koymak zorunda kaldım, çok üzgünüm' notunu düştü.

 

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#Hafsanur Sancaktutan#Denizcan Aktaş#Hafsanur Sancaktutan Kimdir

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