Hadise yüzüğü ve takıları ne yapsın ki!

◊ Ömür Gedik: Bildiğim kadarıyla düğünde takılan takılar geline aittir. Ama yüzüğü ve takıları Hadise ne yapsın ki? Ben olsam istemeseler de geri veririm zaten. Sanat hayatını kısıtlama olayı kadın sanatçılar evlendiğinde genelde maalesef yaşanıyor. Çok onur kırıcı tabii. Kimse kimsenin iş hayatına karışmamalı. Güzel başlayan ilişkilerin böyle sonlanması da ayrıca çok üzücü.

◊ Orkun Ün: Çok ayıp. Hadise ile evlenirken ne iş yaptığını bilmiyormuş gibi davranıyor Mehmet Dinçerler. “Onu giyme, bunu giyme, kapalı giyin” diyormuş Hadise’ye. Hiç söylememesi gereken sözler söylemiş yani. Günün sonunda kariyerini tercih etti Hadise, doğru da yaptı. Kalmaya devam etseydi zamanla bu baskı onu sahnelerden uzaklaştırırdı.

◊ Onur Baştürk: Her şeyden önce bu kadar hızla evlenmelerini anlayamamıştım. Biraz daha birbirlerini tanımaları gerekiyordu, acele ettiler. Ayrıca evlilikte bireyler evlenir ama bizde aileler de evleniyor maalesef. Haliyle bir süre sonra o evlilikte söz sahibi olduklarını düşünüyor aileler. Buna izin verirseniz o evlilik yürümez zaten. Her ikisine de geçmiş olsun.

◊ Savaş Özbey: Hadise, adının bazı dedikodulara karıştığı bir dönemde sevgilisi Kaan Yıldırım’dan ayrılıp neredeyse alelacele evlendi Mehmet Dinçerler’le. Keşke o telaş olmasaymış. Biraz daha tartıp biçerek, birbirlerini tanıyarak, ne isteyip ne istemediklerini görerek girselermiş bu 4 aylık maceraya. Her iki tarafa da geçmiş olsun.



Özgürlük bayrağı

Hadise, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla da konuşuldu. “Özgürlüğünü ilan etti” diyebilir miyiz?



◊ Onur Baştürk: Evet, her hali ve hareketiyle bir özgürlük bayrağı dalgalandırdı Hadise. Demek ki gerçekten bunalmış, sıkılmış, kendini kapana kısılmış gibi hissetmiş.

◊ Savaş Özbey: Videonun sembolik bir anlamı var. Artık bazı baskıları üzerinden attığı mesajını veriyor ama bize ne? Hadise zaten yetişkin, kendi ayakları üzerinde duran, özgür bir kadındı. Sevdin, kendin aldın; şimdi darlandın, kendin boşuyorsun. Bu bizim özgürlük meselemiz değil ki.

◊ Orkun Ün: Eee “Ben hayatıma devam ederim, dansımı da ederim, şarkımı da söylerim kimseyi karıştırmam” diyor Hadise. Muhakkak üzülmüştür ama böyle bir mesaj çok yerinde olmuş.

◊ Ömür Gedik: Özgürlüğünü ilan etmiş bir kadının meydan okuması gibi. Zaten bence evlendiğinde de sahne kıyafetlerini, dansını, tarzını hiç değiştirmemeliydi. Hadise özgür, kendi ayakları üzerinde duran kadınları temsil eden bir sanatçı, öyle de kalmalı.

Kötü oyunculuk

Merve Boluğur ve Mert Aydın, Nişantaşı’nda “kavga edermiş gibi yaparken” görüntülendi. İnandınız mı bu kavgalı yakalanmaya?



İnansak ne fark eder, inanmasak ne fark eder? Merve Boluğur artık sanatına, oyunculuğuna, şuna, buna değil; medyaya oynayan bir karakter. Hiçbir şey yapmadan sürekli gündemde olmaya çalışan biri. Kardashian’lara haber versek mi: Türkiye’de hiç bilmediğiniz bir kardeşiniz var...

◊ Orkun Ün: Asla inanmadım. Nişantaşı’nda magazincilerin sürekli dolaştığı yerde kavga ediyorsun, bir de surat asıyor “Çekmeyin” diyorsun. Yahu hadi oradan! Ben çok sıkıldım bu ikilinin sürekli haber olmasından.

◊ Ömür Gedik: “Kötü oyunculuk” diyorum ben buna özetle. Daha inandırıcı olması için bir daha çekselermiş keşke. Ne gerek var ki bunlara? Evlenme kararı almışsın, suni kavga yerine, daha pozitif şeyleri, mesela düğünü konuşsalardı ya.

◊ Onur Baştürk: Bu çift medyanın gösterdiği ilgiyi sevdi. Dolayısıyla bunu sürdürmek derdinde. Nişantaşı’nın göbeğinde yapılan bu kavgamsı da onlardan biri gibi duruyor.

‘Yeni Gülşen’ mi?

Simge derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Sizce iddialı giyinerek yeni bir Gülşen olmaya mı çalışıyor?



◊ Orkun Ün: Bence Simge hiç kimse olmaya çalışmıyor. Neden çalışsın? O çalışmadıkça, benzetiyorlar başkalarına. Ama bu sosyal medya ağzının önüne geçmek mümkün değil ki. İlla eleştirecekler birilerini, illa başkalarıyla kıyaslayacaklar. Birkaç sahnesine gittim ve her gittiğimde benzer kıyafetleri giydiğini gördüm Simge’nin. Yeni bir mevzu değil anlayacağınız.

◊ Ömür Gedik: Çoğu kadın sanatçının üzerinde Gülşen’in etkisi vardır ama Simge uzun süredir zaten iddialı sahne kıyafetleri giyiyor. Çok da iyi taşıyor. Güzel kadın, seviyoruz kendisini.

◊ Savaş Özbey: Gülşen bir kapıyı araladı, çoğunluk eleştirdi ama sonra zembereğinden boşanmış gibi ardından sökün ettiler. Burada mesele Simge değil. Bütün o kostüm tartışmalarında kimin tribünlere oynadığı... Kimin dürüstçe kendisi olduğu, kimin zamanın ruhuna uyduğu...

◊ Onur Baştürk: Evet, maalesef dışarıdan bakınca öyle duruyor. Belki daha önce de böyle sahne kostümleri vardı ama fark edilmiyordu. Şimdi “Yeni Gülşen” gibi algılanıyor.

Medya evlenmeyi de

boşanmayı da sever

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisini gören muhabirler evlilik sorusu sormuş, onlar da “Şimdilik düşünmüyoruz” yanıtını vermişler. Medyanın bu evlendirme merakı hakkındaki yorumlarınız nedir?





◊ Onur Baştürk: İki kişi ilişkiye başladı mı ilk sorulardan biri budur. Toplumda ilk akla gelen sorulardan biri. Ama pat diye evlenmenin de bir yararı olmuyor işte. Bknz: Hadise-Mehmet Dinçerler evliliği

◊ Ömür Gedik:

Bazı muhabir arkadaşların huyudur, ünlüleri önce evlendirir, sonra çocuk yaptırır, sonra da boşatırlar. Çünkü bu üçü de haberdir.

◊ Orkun Ün: Evet Konsey, güzel konu. Neden bu evlilik merakı? Kime ne mesela değil mi? Bekarı evlendirme, evliyi çocuk sahibi yapma merakının acilen önüne geçilmesi gerekiyor. Yeni sorular, yeni muhabbetler bulunmalı.

◊ Savaş Özbey: Dünyanın her yerinde medya evlenmeyi de boşanmayı da sever. Ne cevap verseniz haber değeri vardır, okunur, tıklanır. Kaan Yıldırım ve Hadise eski sevgili. Sonra biri alelacele evlendi, sonuç ortada. Diğeri yoğurdu üfleyerek yiyorsa ne âlâ.

Psikolojik yardım almalı

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını ileri sürdü. Torun, “Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum” dedi...



◊ Orkun Ün: Böyle iddiaları bir kadın boş yere ortaya atmaz.“Hamileyken dövüldüm” diyor, “Şiddetin her türlüsünü gördüm” diyor. Çok yazık ve bir o kadar korkutucu...

◊ Ömür Gedik: Kaan Boşnak’ın yeni sevgilisiyle olan diyalogları sosyal medyada paylaşıldı. Ve şiddet gördüğünü söylediği fotoğrafları da Başak paylaştı. Bunları mahkemeye de sunacakmış. Bundan sonrasına yargı karar verecek. Tek dileğim Başak’ın ve dünyalar tatlısı oğlu Kutluhan’ın bu travmaları atlatarak artık mutlu olması.

◊ Savaş Özbey: Başak Ceylan Torun’un ardından Kaan Boşnak’ın önceki sevgilisi de benzer şeyler söyledi. Demek ki böyle bir sorunu var. Başkalarına da zarar vermeden önce psikolojik yardım almalı.

◊ Onur Baştürk: İddialar çok fena. Doğrusu şarkılarını severek dinlediğim ve şarkı sözlerine hayran olduğum Kaan Boşnak’la bu iddiaların kahramanı olan kişi aynı insan mı diye bir an kuşkuya düştüm ve inanamadım. O şarkı sözlerinin bir karanlık arka planı da varmış demek ki.

Tutak’a teşekkürler

Şef Fatih Tutak’ın paylaştığı tavuk göğsü videosu tepki çekti. Bunun üzerine Tutak o videoyu kaldırdı. Görüşlerinizi alalım...



◊ Savaş Özbey: Maalesef tavuk göğsünün içinde tavuk bulunuyor. Şimdi şaşıranlar olacak ama kuzu şişin içinde de kuzu, balık çorbasında da balık var. Bir hayvansever olarak isterdim vejetaryen olabilmeyi ama olmuyor, tahayyül bile edemiyorum; aç kalıyorum. Video irite edici ama burada asıl mesele insan ırkı olarak beslenme rejimimiz. Ne yapacağız, doğamız böyle...

◊ Ömür Gedik: Fatih Tutak’a teşekkür ediyorum. O sildi ama ben kaydettim, bu videoyu ders olarak hayvan hakları konulu eğitimlerde kullanacağım. Amacı bu değildi tabii ama tabağınıza gelen etlerin arka planında ne korkular, nasıl bir vahşet yaşandığını güzel anlatmış. Savaş’ın “doğamız böyle” cümlesine katılmıyorum. Et yememek insanın kendi tercihi ve et yemeyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu videodan sonra vicdanının sesine kulak verenler çoğalır umarım.

◊ Onur Baştürk: Videoyu sevmedim. Tavuğun kesildiğini göstermiyorlar belki ama tavuğun peşinde koşma esprisi de espri değil hani. Hayvanseverlerin tepkisi de abartılı ama bence burada esas konu, şef Fatih Tutak’ın gayet iyi bir giden bir restoranı varken niye böyle bir video çekip yayınlama gereği duyduğu...

◊ Orkun Ün: Seyrettim ama ben irite olmadım. Tamam ben de uzunca bir süre tavuk göğsünün gerçek tavuktan yapıldığını bilmeyenlerdendim. Ama böyle yapılıyor işte. Bunu da anlatmış şef, ne var bunda?