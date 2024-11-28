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Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’

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#Teri Hatcher#Desperate Housewives#Hollywood
Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:04

Bir dönem ekran başına milyonları toplayan dizilerin başrolünde oynayan, beyaz perdede Bond kızı olarak gözüken ve kariyerindeki başarılarıyla birçok ödüle de uzanan başarılı oyuncu aşk hayatı konusunda samimi açıklamalar yaptı.

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“Eskiden biriyle çıkardım ve masanın karşısındaki adama bakar ve 'Tamam, kim bilir birlikte ne maceralar yaşayacağız ne tutkulu bir aşkımız olacak' diye düşünürdüm. Şimdi ise masanın karşısındaki adama bakıyorum ve sadece şunu düşünüyorum: Bu adamın altını ne zaman değiştirmem gerekecek?”

Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’

Bu esprili sözler Desperate Housewives dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Teri Hatcher’a ait…

YILLARDIR TEK BAŞINA

Yakında gösterime girecek yeni filmi How to Fall in Love by Christmas'ı anlatmak üzere katıldığı programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan 59 yaşındaki yıldız isim gecelerini dil öğrenme uygulaması Duolingo ve kedisiyle geçirmekte bir sakınca görmediğini açıkladı.

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Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’

Program sunucusu Sherri Shepherd’la konuşurken “Hani eskiden birlikte olmak istediğimiz erkekler hakkında konuşurduk ya, şimdi sohbetimiz, 'Bana bir şey olursa vasiyetimle ilgilenir misin?' şeklinde oluyor” diyen Teri Hatcher uzun zamandır kalbinin boş olduğunu söylüyor.

İNTERNETTEKİ FLÖRT UYGULAMALARINI BİLE DENEDİ

Hatcher, son zamanlarda flört dünyasının biraz sıkıcı göründüğünü itiraf etti. Ünlü oyuncu kısa bir süre önce de internetteki tanışma uygulamalarına üye olduğunu ancak bundan da bir sonuç alamadığını itiraf etmişti.

Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’
Teri Hatcher bir dönem internetteki flört uygulamalarını kullanmış ancak kimseyi gerçek Teri Hatcher olduğuna inandıramamış... Uygulama onun gerçek Teri Hatcher değil onu taklit eden biri olduğunu düşünüp ünlü yıldızı dışarı "atmış"

Teri Hatcher'in yine de yaşlanmakla ilgili bir sorunu yok.

“Yaşlanma konusunda hissedilecek tek bir şey var, o da minnettar olmak. Yeryüzündeki her gün bir armağan, o yüzden buna büyük bir minnettarlıkla bakıyorum,” diyor 8 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Hatcher.

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Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’

"BEN EVİMDE MUTLUYUM"

Sunucunun aşk hayatıyla ilgili sorusuna da açık sözlü bir yanıt veren Hatcher “Pek kimseyle çıkmam. Çoğunlukla kedimle çıkıyorum.” dedi ve “Fransızca öğreniyorum. Kedimi seviyorum. Bu, çıkabileceğiniz herhangi bir randevudan daha iyi.” dedi.

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Sunucu Shepherd, Hatcher'a daha genç bir erkekle çıkmayı denemesini önerdi ve daha sonra bunun 37 yaş farkı olan Cher ve Alexander Edwards gibi çiftlerin yanı sıra daha genç partnerlerle birlikte olan Madonna ve Patti LaBelle'de de işe yaradığını belirtti.

Güzel yıldızın kalbi bomboş kaldı… Aşkı internetten bile aramıştı... ‘Kimseler kapımda sıraya girmiyor’
Kalbi boş kalan ünlü oyuncu şakayla karışık şikayet etse de hayatın kendisine sunduğu güzelliklerle yetindiğini ve mutlu olduğunu söylüyor

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"KAPIMDA SIRAYA GİREN KİMSE YOK"

Hatcher ise bu öneriye gülerek “Tamam, tamam, sıraya dizin,” dedi. “Yani insanlar bana bunu söyleyecek. 'Biriyle çıkmadığına inanamıyoruz, kapı önünde sıraya giriyor olmalılar' diyorlar, ben de 'Hayır' diyorum. Hayır, arada bir açıyorum ama kimse yok.”

1994-2003 yılları arasında Jon Tenney ve 1988-1989 yılları arasında Marcus Leithold ile evlenip boşanan Teri Hatcher'ın 27 yaşında Emerson adında bir kızı var.

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#Teri Hatcher#Desperate Housewives#Hollywood

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