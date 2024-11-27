Karısı ondan ayrılıp sevgilisinden hamile kalmıştı… Çocuklarını da alıp gitti: Yalnızlık sarayında bir başına

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Aslında 13 yıllık evlilikleri biteli iki yılı geçti ancak spor dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Tom Brady ve Brezilyalı süper model Gisele Bündchen’in isimleri gündemden düşmek bilmiyor.

KARISI GENÇ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE

Gisele Bündchen, Tom Brady’den boşanır boşanmaz aşk yaşamaya başladığı spor eğitmeni Joaquim Valente’den hamile, heyecanlı bir bekleyiş içinde.

Üçüncü çocuğunu doğurmasına birkaç ay kalan ünlü model Tom Brady’den doğan iki çocuğunu da yanına alıp sevgilisiyle birlikte Şükran Günü tatili için Kosta Rika'ya gitti.

Tom Brady ise bir yandan acaba bu aşk biz boşanmadan önce mi başladı diye düşünüp ihanet şüphesiyle sarsılmış haldeyken yaklaşan bu bayram ve tatilde milyonlarca dolarlık lüks evinde yapayalnız kaldı.

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HAMİLELİK HABERİNİ DUYUNCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Her ne kadar yakın çevresi ünlü futbolcunun eski eşi Gisele Bündchen’in yelken açtığı bu yeni aşkı desteklediğini söylese de Tom Brady’nin gerçekte yaşananlar yüzünden çok şaşkın ve yıkılmış halde olduğu iddia ediliyor.

Gisele Bündchen, bebeğini beklediği sevgilisi Joaquim Valente’yle ilişkilerinin Tom Brady’den boşandıktan sonra başladığı konusunda yeminler etse de Brady’nin bu konudaki şüpheleri bile henüz dinmiş değil.





AİLEYE YENİ BİR BEBEK KATILSIN İSTERKEN KARISI ONU BIRAKIP GİTTİ

Üstüne gelen bebek haberiyse yıldız ismi tam anlamıyla allak bullak etmiş durumda. Çünkü söylenenlere göre aslında bir zamanların gözde çifti aslında boşanmadan önce kendileri de bir bebek daha yapıp ailelerini büyütmeyi konuşuyordu.

Ancak kimilerine göre Tom Brady’nin kariyerini ailesinin önüne koyması kimilerine göre de spor hocası Joaquim Valente’nin araya girmesi yüzünden bu bebek hayalleriyle birlikte evlilik de geçmiş anılarda kaldı…

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2022'de 13 yıllık evliliklerini noktalayan eski çiftin 14 yaşında Benjamin adında bir oğulları ve 11 yaşında Vivian adında bir kızları var.





O DA ÇOCUĞUNU GERİDE BIRAKIP AŞKA KOŞMUŞTU

Tom Brady’nin Gisele Bündchen’le aşk yaşamaya başlayıp terk ettiği eski sevgilisi, ünlü oyuncu Bridget Moynahan’dan da 17 yaşında Jack adında bir oğlu var. Bir dönem gösteri dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Tom Brady ve Bridget Moynahan 2006’da ayrılmıştı.

Bündchen’e duyduğu aşkla hiç düşünmeden Bridget Moynahan’ı terk eden Tom Brady, kısa süre sonra ünlü oyuncunun hamile olduğunu öğrendi. Ancak buna rağmen ona geri dönmeyi bir an bile aklından geçirmeden Bridget Moynahan’dan ayrılan Tom Brady hemen Gisele Bündchen’in kollarına koştu.

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Bu yeni başlayan aşk bir anda gelen haberle başlar başlamaz sarsılacaktı. Ayrılığın ardından iki ay geçmişti ki Bridget Moynahan’ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.





Gözden Kaçmasın Hamile olduğunu aylarca saklamıştı… Bebek nihayet göründü Haberi görüntüle

BU KEZ TARİH TERSİNE TEKERRÜR ETTİ

Yani aslında Bridget Moynahan Tom Brady çifti ayrıldığında ünlü aktris 2 aylık hamileydi. Bu haber Tom Brady’yi kararından vazgeçirmedi. Ünlü futbolcu Gisele Bündchen’le aşk yaşamaya devam etti. Bridget Moynahan ise hem başka bir kadın için terk edildi hem de karnındaki bebeği babasız büyütmek zorunda kaldı.

Tom Brady, 17 yaşındaki oğluyla çok iyi anlaşsa ve şimdilerde bolca vakit geçirse de belki de bu tatsız geçmişlerine vurgu yaparak “Ben çocuklarım sayesinde dünyanın en şanslı adamıyım ama iyi bir baba olamadım.” demişti.

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