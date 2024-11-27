Görkemli hayatı dört yılda tepetaklak oldu… Cebinde beş parasız küçücük bir evde yaşıyor

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Adeta bir hayali yaşayan ünlü oyuncu son yıllarda Hollywood’u sarsan en büyük skandallardan birinin başrol oyuncusu olmuştu. Zaten bu da onun son rolü oldu hem giderek yükselen kariyerini hem de hayatta sahip olduğu diğer her şeyi kaybetti.

DÖRT YIL ÖNCE "BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ" YAŞADI

Armie Hammer'ın dünyayı şoke eden çöküşünden 4 yıl sonraki hayatı “Aile serveti sıfıra inmiş, küçücük bir apartman dairesinde” geçiyor…

Cinsel ve fiziksel istismar iddialarının ardından mahkemede yargılanıp aklanan ancak Hollywood kariyeri biten ünlü oyuncunun hayatı artık geçmiş görkemli günlerinden çok uzakta.

ZİRVEDEN EN DİBE DÜŞTÜ

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Tanıyanlar, şimdilerde kendi adını taşıyan bir podcast sunan 38 yaşındaki aktörün Los Angeles'ta mütevazı bir hayat sürdüğünü ve Ocak 2021'de yaşanan ve yankısı hâlâ süren skandalın etkilerini atlatmaya çalıştığını söylüyor.

Armie Hammer Hollywood'un en gözde yıldızlarındandı, kariyeri büyük bir yükselişteydi ve herkes onun çok parlak bir geleceği olduğunu söylüyordu... 2020'nin sonlarında doğru başlayan süreç ise tüm dünya için büyük bir şok yaratacaktı

Bir kaynak, “Belirli sansasyonel iddialar onu hâlâ sinirlendiriyor ama bu konuda huzurlu olmaya çalışıyor” diyor.

Oyunculuk kariyerinden kazandığı para bir yana ailesinin büyük zenginliğinden de büyük bir servetin varisi olan Armie Hammer artık lüks içinde yaşamıyor ve çok küçük bir daire yaşıyor.

27 yaşındaki, Bulgar asıllı Effie Angelova adında bir kadın yıldız oyuncuyla uzun süren bir iliiki yaşadığını ve bu süreçte tacize uğradığını, Armie Hammer'ın ona tecavüz ettiğini ve yamyamlık yapmaya çalıştığını anlatmıştı... Onu diğer kurbanlar izledi ve Hammer'ın bunu başka kadınlara da yaptığı ortaya çıktı

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Hatta söylenenlere göre ailesinden de hiç para almadan geçinmeye çalışıyor.

KÜÇÜCÜK BİR EVE HAPSOLDU... "KENDİNİ SIFIRDAN YARATMAK İSTİYOR"

İstese petrol şirketleri olan ailesinin parasıyla rahatça yaşayabilecek olan Armie Hammer’ın bu durumunu yakınları “İnsanlara bunun için gerçekten çalıştığını göstermek istiyor... Yaptığı yanlışları kabul etmiş gibi hissediyor ve yeniden başlamaya kararlı. Bunu 'doğru yol' olduğunu düşündüğü şekilde yapıyor. Kesinlikle kariyerini geri almak istiyor ve bunu adım adım gerçekleştiriyor” diyerek anlatıyor.

Los Angeles polisinin Hammer'ın adını 2017'de gerçekleştiği iddia edilen bir cinsel saldırı soruşturmasında şüpheli olarak tanımlamasının ardından ortaya çıkanlar adeta dünyanın kanını dondurmuştu.

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Ünlü aktörün evliyken birçok kadınla birlikte olduğu, üstelik bu kadınlara cinsel şiddet uyguladığı, onları istismar ettiği hatta yamyamlık fantezilerini gerçekleştirmeye çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.

Hammer başarılı bir aktör, iyi bir eş ve ideal bir aile babası olarak görünüyordu... Oysa geçmişte ilişkiye girdiği birçok kadın tarafından cinsel taciz, yamyamlık ve sapkın fantazilerini denemek için onlara şiddet uygulamakla suçlandı

SON YILLARIN EN BÜYÜK SKANDALININ KAHRAMANI OLMUŞTU

Başta tek bir kurban ortaya çıkmış, ondan cesaret alan diğer kadınlar da Armie Hammer’ın kendilerini kandırıp cinse ilişkiye zorladığını ve kendilerine ağza alınmayacak eziyetlerde bulunduğunu söyleyerek birer birer dava açmıştı.

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Los Angeles Bölge Savcısı Mayıs 2023'te bir dava için yeterli kanıt olmadığını tespit etti ve Hammer için herhangi bir suçlama yapılmadan mahkeme sona erdi.

Armie Hammer aklandı ancak yaşanan skandal yüzünden kariyerini kaybetti, Hollywood’dan dışlandı ve artık oyunculuk yapma şansı kalmadığı için parlak hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Kaybettiği tek şeyse ünü ve kariyeri olmadı. Armie Hammer’ın çocukluk aşkı Elizabeth Elizabeth Chambers’la yaptığı evlilik sona erdi ve 2 çocuğunun da velayetini kaybetti.

SADECE KARİYERİNİ DEĞİL KARISINI VE ÇOCUKLARINI DA KAYBETTİ

Kendisi de oyuncu ve yapımcı olan ancak evlendikten ve çocukları olduktan sonra kendi kariyerini hiçe sayarak Armie Hammer’ın kariyerine destek veren Chambers’ın 2020’de Armie Hammer’dan boşanmak için açtığı dava 2023’te sona erdi ve Chambers 8 ve 6 yaşındaki iki çocuklarının velayetini alarak yeni bir hayat kurdu. "Skandallarla dolu, çok aleni bir boşanma süreci yaşadım" itirafında bulunan Elizabeth Chambers bir süre önce verdiği röportajda da Armie Hammer’ın hayatını nasıl mahvettiğini anlatmıştı.

Armie Hammer kedisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş hatta çocuk yaşta tacize uğradığını ve bu yüzden sapkınca cinsel dürtülere sahip olduğunu anlatmıştı

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Hammer ve Chambers, Hammer'ın kadınlara şiddet uyguladığı yönündeki rahatsız edici iddiaların ardından Temmuz 2020'de 10 yıllık evliliklerinin ardından ayrıldıklarını duyurdular ve Hammer bu süreçte tüm iddiaları şiddetle reddetti. Chambers röportajında evliliklerindeki sorunların aylardır kendini gösterdiğini ve ünlü aktörün pandemi karantinasındaki davranışlarının bardağı taşıran son damla olduğunu söylemişti.