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Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu!

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#Leyla Lydia Tuğutlu#Demet Evgar#Kıvanç Tatlıtuğ
Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 08:29

Almanya'da evlendiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu bebeğinin adını açıkladı.

 

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Leyla Lydia Tuğutlu, geçen aylarda Ceyhun Ergin ile sürpriz bir şekilde Almanya’da evlendiğini duyurmuştu. 6 aylık hamile olan güzel oyuncu oğlunun ismini açıkladı.

Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, oğluna kavuşmak için gün sayıyor. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Tuğutlu oğlunun ismini açıkladı.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

Almanya Berlin doğumlu olan Leyla Lydia Tuğutlu oğlunun adını “Mete Felix” koyacak.

Büyük bir heyecanla oğluna kavuşacağı günü bekleyen güzel oyuncu zaman zaman özel hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

Güzel oyuncu hamile olduğunu da Instagram hesabından duyurmuştu:

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“Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum.”

KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

Demet Evgar ile Levent Babataş'ın kızları olacak. Çift 5 ay sonra dünyaya gelecek olan kızlarına 'Mavi' adını verecek.

 KURT EFE GELİYOR

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda baba oldu. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift oğullarına 'Kurt Efe' adını verdi.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

İLK KIZ LALİN İKİNCİ LEYLA

Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında. Sinem Kobal, ikinci bebeğine ise 'Leyla' ismini verdi. 

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Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

 KARAN BEBEK

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

 ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

İKİ KIZ ANNESİ

İki çocuk annesi Seda Bakan, kızlarına Leyla ve Eda adını verdi. 

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

SES ABLA OLDU

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti. Ünlü çift ikinci bebeklerine ise Ela adını verdi. 

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

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 İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıradışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmal Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

 'KORUYUCU MELEK'

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Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

İSTANBUL!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.

Güzel oyuncu 6 aylık hamile... Oğlunun ismi belli oldu

 

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#Leyla Lydia Tuğutlu#Demet Evgar#Kıvanç Tatlıtuğ

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