Gurur Aydoğan'dan Hilal Altınbilek cevabı

Yalnız başına görüntülenen Gurur Aydoğan, “Arkadaşlarımla buluşmaya geldim” dedi. Ekranlara yakın zamanda döneceğinin de sinyalini veren Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, “Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur” dedi.



Geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşadıkları konuşulan, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, geçtiğimiz günlerde de eğlence çıkışı aynı binaya giriş yapmıştı.

Levent'te bir binanın önünde duran iki oyuncu, araçlardan indi. Binaya ilk Gurur Aydoğan girerken, patlayan flaşlar karşısında şok yaşamıştı.