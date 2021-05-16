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Haber Giriş: 16.05.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ı andı! Sonsuza dek kalbimdesin...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ı andı! Sonsuza dek kalbimdesin...

Gurur Aydoğan, 2016’da hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan’ı ölümünün 5’inci yılında andı.

Instagram’dan annesinin bir fotoğrafını paylaşan Aydoğan, fotoğrafın altına bir de not düştü:

“Her geçen gün artan bir özlemle 5 yıl... Sonsuza dek kalbimdesin meleğim.” Annesini projelerle yaşatmak istediğini söyleyen Gurur Aydoğan, “Annemle ilgili planlarım var fakat bunun en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Bu yüzden biraz zamanı var” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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