Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ı andı! Sonsuza dek kalbimdesin...

Instagram’dan annesinin bir fotoğrafını paylaşan Aydoğan, fotoğrafın altına bir de not düştü:

“Her geçen gün artan bir özlemle 5 yıl... Sonsuza dek kalbimdesin meleğim.” Annesini projelerle yaşatmak istediğini söyleyen Gurur Aydoğan, “Annemle ilgili planlarım var fakat bunun en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Bu yüzden biraz zamanı var” dedi.

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