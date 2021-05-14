Yeşilçam'ın Fransız lisesi mezunu yıldızıydı: Oya Aydoğan anılıyor
O Yeşilçam'ın bir döneme damgasını vuran ünlü yıldızlarından biriydi. Hiç beklenmedik bir anda hastaneye kaldırıldığı haberi geldi önce. Fakat günlerce ondan gelecek iyi haberi bekleyen sevenlerini ve hayranlarını üzerek günlerce sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti bundan 5 yıl önce.
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OYA AYDOĞAN ANILIYOR
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Oya Aydoğan, ölümünün beşinci yılında anılıyor. Biz de onun hayatını bir kez daha hatırlamak istedik.
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FRANSIZ OKULUNDA EĞİTİM GÖRDÜ
Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957'de Cemal-Güldane Aydoğan çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya geldi. Sekiz yaşına kadar ailesiyle birlikte İstanbul'un Beyoğlu semtinde yaşayan oyuncu, Fransız Kız Ortaokulu'nda eğitim aldıktan sonra Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu.
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OYUNCU OLMAK, ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Aydoğan, küçük yaşlarda oyuncu olma hayali kurarak, 1975'te Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı. Bir sene sonra Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinciliği elden eden Aydoğan, 1975'te ilk başrolünü "Deli Şahin" adlı filmde Cüneyt Arkın ile paylaştı.
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NEŞELİ GÜNLER KADROSUNA KATILDI
Oya Aydoğan, 1978'de Ertem Eğilmez yapımı "Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dahil edilerek, "Zeynep" karakterini canlandırdı. 1982'de ise "Yedi Bela Hüsnü" filminde Kemal Sunal ile başrolde yer aldı. İlk evliliğini 1979'da Haluk Ulusoy ile gerçekleştiren oyuncunun bu evliliği çok uzun sürmedi.
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İKİ KEZ EVLENDİ
Aydoğan, ikinci evliliğini 1988'de Latif Demirbağ ile yaptı ve bu evlilikten Gurur adında bir oğlu oldu.
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BİR SÜRE GAZİNOLARDA SAHNEYE ÇIKTI
1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yapan Aydoğan, 1986'da Küçük Emrah olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah İpek ile yer aldığı "Merhamet" isimli filmin yapımcılığını üstlendi. Aydoğan, 2007-2010 arasında "Bez Bebek" adlı fantastik çocuk dizisiyle ekran karşısına geçti. 2011'de ise sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli Kahve" isimli televizyon programında yer aldı.
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İDOLÜ TÜRKAN ŞORAY'DI
Vefatından kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunuculuk yapan Aydoğan, 2011'de verdiği bir röportajda, iyi derecede Fransızca, orta düzeyde İngilizce bildiğini ve çocukluk yıllarında idolünün Türkan Şoray olduğunu açıklamıştı.
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UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI
Aydoğan, 1976 ile 2016 arasında 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alarak, Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçı ile başrolü paylaştı.
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KAZANDIĞI ÖDÜLLER
Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde "Onur Ödülü"ne 2013'te layık görülen oyuncu, 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve 15. Yıl İnternet Medyası Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü"nü kazandı.
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YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat oldu. 15 Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydoğan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi.
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'AİLEMDEN BİRİYDİ'
Usta oyuncunun vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde konuşan müzisyen Orhan Gencebay, Aydoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı: "Çok eski dostum. Daha doğrusu ben onun abisiyim, o da benim kardeşimdi. Ailemden biri gibiydi. Hele son yıllarda haftanın neredeyse her günü, bazen birkaç günü görüşürdük. Pazar günleri de birlikte kahvaltı yapardık. Son derece sevgi doluydu. Çok iyi bir insandı. Mesleğinde çok başarılıydı."
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'MESLEĞİNE AŞIKTI'
Oyuncu Halil Ergün ise Aydoğan'ın vefatının erken olduğunu belirterek, "Bazı anlar var ki insan çok şey anlatmak ister ama anlatamaz. Oya, hayatımda bana en çok şefkat gösteren arkadaşımdı. Sağına, soluna, insanına, hele sanatına gerçekten çok şefkatli bir insandı. Sinemayı çok seviyordu. Mesleğine aşıktı. Çok üzgünüz" ifadelerini kullanmıştı.