Yeşilçam'ın Fransız lisesi mezunu yıldızıydı: Oya Aydoğan anılıyor

'AİLEMDEN BİRİYDİ' Usta oyuncunun vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde konuşan müzisyen Orhan Gencebay, Aydoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı: "Çok eski dostum. Daha doğrusu ben onun abisiyim, o da benim kardeşimdi. Ailemden biri gibiydi. Hele son yıllarda haftanın neredeyse her günü, bazen birkaç günü görüşürdük. Pazar günleri de birlikte kahvaltı yapardık. Son derece sevgi doluydu. Çok iyi bir insandı. Mesleğinde çok başarılıydı."