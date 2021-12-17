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Gülçin Ergül kazanın ardından konuştu: Her şey üç saniyede oldu

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Cemre Kemer
Gülçin Ergül kazanın ardından konuştu: Her şey üç saniyede oldu

İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkiinde 13 Aralık günü saat 20.30 sıralarında Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi, sevgilisi Gülçin Ergül ise yaralandı. Ergül, kazanın ardından ilk kez konuştu.

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Geçirdikleri kazada sevgilisi Erdal Lafçı’yı kaybeden Gülçin Ergül, olayın ardından ilk kez konuştu. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Kazadan kısa bir süre önce Erdal bana çok güzel şeyler söylemişti. O kadar mutluydum ki şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” dedi.

SEVGİLİSİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Feci kazada yaralanan Gülçin Ergül sevgilisinin cenaze törenine katılamadı. Lafçı’nın cenazesi, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı’nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül tedavisi devam ettiği için cenazeye yetişemedi.

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HEPSİ GRUBU SESSİZ KALDI

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Gülçin Ergül'ün bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi ancak ekipten kimse konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

Cemre Kemer cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla tepki gördü. Cemre Kemer gelen tepkiler üzerine bir paylaşımına ise şu yorumu bıraktı; "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."

Gülçin Ergül kazanın ardından konuştu: Her şey üç saniyede oldu

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük de Cemre Kemer'in açıklamasından sonra paylaşım yaptı. Yörük paylaşımında şunları söyledi; "Sevgili dostlar mesajlarınız için teşekkürler ama..."

"Böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyoruz."

 

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#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Cemre Kemer

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