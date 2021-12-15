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Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte kaza geçiren Gülçin Ergül'ün klibinde acı tesadüf

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir
Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte kaza geçiren Gülçin Ergülün klibinde acı tesadüf

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı önceki gün Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Lafçı, hayatını kaybetti. Şarkıcının, bir ay önce yayınlanan klibindeki trafik kazası sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Ergül’ün “Kaza ile arafta kalma hissini sembolize ettik” dediği ortaya çıktı.

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HEPSİ grubunun eski solisti Gülçin Ergül, önceki akşam sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yla Balıkesir yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken sevgilisiyse olay anında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının, bir ay önce yayınlanan “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi ve sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıdaki “Aşk yok, nefret yok, şuurlar kapalı, nabız yok, bitti, nefes yok” sözleri en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kazadan önce verdiği röportajda Gülçin Ergül’ün aşkla ilgili söyledikleri ise “Sevgilisinin öleceğini hissetmiş” yorumlarına neden oldu.

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte kaza geçiren Gülçin Ergülün klibinde acı tesadüf

Gülçin Ergül’ün “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi dikkat çekti.

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Kaza ile arafı sembolize ettik

Şarkıcı röportajında klipteki kaza anını şöyle anlattı: “Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu. Başkalarının yolunu da aydınlatan bir ilham olmuş gibi de görünüyor.”

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Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte kaza geçiren Gülçin Ergülün klibinde acı tesadüf

Balıkesir’de gerçekleşen kazada sevgililerin arabası TIR’a çarptı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Cenaze için erken çıkmak istiyor

Bir süredir İzmir’de yaşayan Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı’nın İstanbul’daki bir radyo programı için yola çıktığı öğrenildi. Kaza sonrası Ergül’ün tedavisi hastanede devam ediyor.

Şarkıcının koluna dikiş atıldı ve iç kanama şüphesiyle müşahede altında tutuluyor. Önümüzdeki günlerde taburcu olması planlanan Ergül, sevgilisinin vefat haberini hastanede öğrendi.

Lafçı’nın bugün İzmir’deki cenaze töreni için şarkıcı, hastaneden erken çıkış istedi. Ayrıca Alişan’ın da geçtiğimiz yıl aynı otobandaki Manisa yolunda ölümcül bir kaza atlattığı öğrenildi.

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte kaza geçiren Gülçin Ergülün klibinde acı tesadüf

Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı, evlilik hazırlığı yapıyordu. Ergül, Lafçı’nın ölümünün ardından, sevgilisinin fotoğrafını şu notla paylaştı: “Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım.”

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