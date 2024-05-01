Düğününü dünya konuştu... Tacını da taktı... Şimdi 'kayınvalideyle' oturacak!

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Dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri, devlet yöneticileri katıldı o törene. Her şey önceden planlandığı gibi "tıkır tıkır" işledi ve düğün gerçekleşti.

İki genç birbirlerinin gözlerinin içine gülümsemeler eşliğinde bakarak hayatlarını resmen birleştirdi.

Bu gösterişli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da genç çiftin ilk bebeklerini beklediği duyuruldu. Düğünle başlayan coşku ikiye katlandı.

Bu arada... Dünyaya gelecek olan bu bebek, kısa süre önce babasını kaybeden gelinin acısına biraz da olsa ilaç olacak.

Dünyanın nişanlarını, evliliklerini büyük bir ilgi ve merakla izlediği bu iki gençle ilgili farklı bir konu var şimdi gündemde... Bebeklerini nerede büyütecekleri!

Bu konu hakkında da türlü türlü iddialar var. Gelin bir bakalım milyonların gözleri önünde evlenen bu ünlü çift kim ve gerçekten de bebeklerini nerede büyütecekler...

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DÜĞÜNLERİNİ BÜTÜN DÜNYA İZLEDİ

Düğünü ilgiyle takip edenler çoktan anladı Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile eşi Prenses Rajwa'dan söz ettiğimizi.

Geçen yıl haziran ayında evlenen Hüseyin ile Rajwa, şimdi bambaşka bir heyecan içinde. Çünkü ilk bebeklerini karşılamaya hazırlanıyorlar.

Tam olarak hamileliğin kaçıncı evresinde olduğu açıklanmasa da çiftin önümüzdeki yaz aylarında aşklarının ilk meyvesini kucaklarına alacağı düşünülüyor.

Şimdi Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa hakkında en çok merak edilen konu çiftin bebeklerini nerede büyütecekleri.

BEBEĞİ NEREDE BÜYÜTECEKLERİ MERAK KONUSU OLDU

Bu konuda çok baskın olan iki görüş var. Bunlardan ilkine göre Hüseyin ile Rajwa, bebeklerini büyütürken bu konuda tecrübeli olan dört çocuk sahibi Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'dan çok da uzakta yaşamayacak.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın yarı zamanlı olarak Raghadan Sarayı'nda yaşadığı biliniyor. Burası Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın da zamanlarının bir bölümünü geçirdiği konut.

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Kral ve Kraliçe tam zamanlı olarak orada yaşamlarını sürdürmeseler de Rania'nın çalışma ofisleri de burada bulunuyor.

Ürdün kraliyet ailesinin en görkemli konutlarından biri olan Raghadan Sarayı, başkent Amman'da bir tepenin üzerinde bulunuyor. Saray, 1926 yılında inşa edildi. Zaman içinde çeşitli renovasyonlardan geçirilerek bugüne ulaştı.

Bu mülk, sadece Ürdün kraliyet ailesi üyelerinin zamanlarının bir bölümünü geçirdiği yer değil. Aynı zamanda birçok uluslararası konuğu da ağırladıkları konut.

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KRAL İLE KRALİÇE'YE YAKIN YAŞAYACAKLAR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bebeklerini büyütmesi muhtemel yerlerden biri de Zahran Sarayı.

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Buranın da aile için ayrı bir duygusal önemi var. Çünkü Hüseyin'in annesi ve babası 30 yıl önce burada evlendi.

Bir başka deyişle Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, neresi olursa olsun ilk bebeklerini anne ve babalarına yakın bir yerde büyütecekler.

Bu durumdan en çok yararlanacak olan kişi de ilk kez anne olmaya hazırlanan Rajwa olacak. Daha Hüseyin ile nişanlandığında tüm dünyaya "üçüncü kızım" diye tanıttığı gelinine yardım elini uzatacak Rania.

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2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

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Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.

Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

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30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.

Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

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BİR DE KUTLAMA YEMEĞİ VERİLDİ

Bunun ardından ise konuklar için bir resepsiyon verildi. O anlarda da Hüseyin bu kez ortama uygun bir takım elbise giydi.

Gelin Rajwa ise beyaz renkte kabarık etekli bir elbise tercih etti. Rajwa'nın bu elbisesi ise düğünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazıları kıyafeti çok beğenirken bazıları fazla abartılı bulduğunu belirtti.

Öyle ya da böyle Hüseyin'in eski bir okul arkadaşı tarafından tanıştırılan çift dünyanın gözü önünde evlendi.

Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi.

Mutluluğa gölge düşüren olay ise Rajwa Al Saif'in babasının düğünden sekiz ay sonra hayata veda etmesi oldu. Ama bebek haberi bu derin üzüntüyü biraz da olsa hafifletti.

İLK RESMİ PORTRESİ DE YAYINLANDI

Bu arada hatırlatalım ki anne olmaya hazırlanan Prenses Rajwa, geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Bunun şerefine başında düğün günü kullandığı tacıyla çektirdiği ilk resmi portresi de yayınlandı.

Şimdi çifti yakından takip edenlerin en çok meraklandığı konu bebeğin cinsiyeti. Doğacak bebeğin kız mı erkek mi olacağı konusunda bahisler sürüyor.

Bu arada yine bir parantez açalım... Bebeğin tahta veliaht olabilmesi için erkek olması gerekiyor. Ailenin kurallarına göre kız çocukların taht üzerinde herhangi bir hakkı bulunmuyor. Ama "Prenses" unvanını taşıyıp ailenin tüm olanaklarından faydalanıyorlar.