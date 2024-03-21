Görkemli bir törenle evlenmişlerdi... İmzaları atar atmaz sıcak denizlerde balayına koştular

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Her ikisi de birbirlerine öylesine aşık ki yaşadıkları mutluluğu sosyal medya takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmuyor.

Tabii ki onların bu mutluluğu hem onları tanıyanların hem de sadece sosyal medyadan takip edenlerin kalplerini de ısıtıyor.

ÖNCE GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN SONRA BALAYI

Bu aşktan başı dönen ünlü çift, Amerikan futbolu sahalarında fırtına gibi esen Brock Purdy ile üniversite aşkı Jenna Brandt.

Üniversite sıralarında başlayan aşklarını gösterişli bir nikahla tamamına erdirdi genç çift. Sonra da Turks and Caicos Adaları'nda balayı tatiline çıktı.

Brock ile Jenna balayında çekilen pozlarına da Instagram hesaplarında yer verdi. Onların aşk ve mutluluk dolu bu paylaşımlarına da takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni yazdı.

Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa genç evliler, balayı tatili boyunca denize girip güneşlenmenin yanı sıra kimi zaman balık tuttular kimi zaman da el ele kumsalda uzun yürüyüşlere çıktılar.

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AŞKLARI OKUL SIRALARINDA BAŞLADI

Brock Purdy ile Jenna Brandt, bu ayın başlarında uzun süredir devam eden aşklarını resmiyete döktüler. Onların bu mutlu gününe aile ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları da tanıklık etti.

Genç çiftin düğünü uzun süre magazin basınının gündeminde kaldı. O tören Hollywood yıldızlarını bile özendirecek türdendi.

Damat, takım elbisesi içinde her zamankinden daha yakışıklı görünüyordu. Gelin ise ışıl ışıl görüntüsüyle etrafına kelimenin tam anlamıyla mutluluk dağıtıyordu.

Bu arada adet olduğu üzere genç gelin nikahta bir gelinlik giydi ardından düzenlenen eğlencede de farklı bir gelinlik tercih etti.

Yeni evli çift, Instagram sayfalarından balayında çekilen pozlarını paylaşıyor. Bu arada Jenna'nın Brandt olan soyadını evlendikten hemen sonra değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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'EN İYİ ARKADAŞIM KOCAM OLDU'

Gülümseyen yüzlerinde etraflarına aşk ve neşe saçarak hayatlarını birleştiren bu genç çift, Amerikan futbolu yıldızı Brock Purdy ile Jenna Brandt.

Üniversite yıllarında tanışıp birbirlerine aşık olan genç çift, geçtiğimiz hafta sonu ailelerinin yanı sıra arkadaşlarının ve yakın dostlarının huzurunda evlendi.

Gelin Jenna Brandt, törende iki farklı gelinlik giydi. Nikah kıyılırken klasik çizgiler taşıyan bir gelinlik içindeydi genç kadın. Sonrasında düzenlenen eğlencede de yine beyaz ama daha rahat bir kıyafet tercih etti.

Jenna Brandt, Amerikan futbolu yıldızı Brock Purdy ile hayatını birleştirdiği törende çekilen bir dizi fotoğrafını da sosyal medya sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Mutlu gelin "Hayatlarımızın en iyi günü" mesajına yer verdiği paylaşımında bundan böyle en iyi arkadaşına "kocam" diye hitap edeceğini yazdı.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA BAŞLAYAN AŞK, EVLİLİKLE TAÇLANDI

Purdy ile Brandt, üniversite yıllarında tanıştı. Iowa Eyalet Üniversitesi'nde öğrenim gören iki genç, aynı zamanda sporla da ilgileniyordu.

Brock Purdy, Amerikan futbolu oynarken Jenna Brandt da voleybol takımındaydı. İki genç öğrenci birbirlerine aşık oldu.

Purdy, 2021 yılında Kuzey Iowa Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımına transfer olsa da bu durum iki genci ayırmadı. Farklı okullarda okusalar da kalpleri birbirlerine ait kaldı.

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Geçen yıl Brock Purdy, sevgilisi Jenna'nın önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti. İki genç nişanlandı.

Sonra da geçtiğimiz hafta sonu mutluluklarını aile ve yakınlarıyla paylaşarak hayatlarını resmi olarak birleştirdi.

'BENİM JENNA'M... SONSUZA KADAR'

Brock Purdy, nişanlandıklarını bir dizi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Genç sporcu "Benim Jenna'm sonsuza kadar... Senin kocan olmak ve birlikte büyümek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı o paylaşımında.

Başka bir paylaşımında da "Hayatı sonsuza kadar birlikte paylaşacağım. Seninle ilgili her şeyi seviyorum" diye yazarak güzel sevgilisine olan aşkını takipçilerinin huzurunda ilan etti.

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Sonuç olarak her konuğun yüzünde güller açtıran bir törenle Brock Purdy ile Jenna Brandt, muratlarına erdi.

Brock Purdy, balayı sırasında kimi zaman balık tuttu. Onun o anlarını da çiçeği burnunda eşi Jenna görüntüledi. Elbette bu pozlar da sosyal medya sayfasından paylaşıldı.