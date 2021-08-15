Gönül Yazar: Yaşımı söylemem

84 yaşına basan sanatçı, pandemi nedeniyle 1.5 yılın ardından ilk kez sosyal hayata karıştığını söyledi. Yazar, Erol Kaynar’ın gönderdiği doğum günü pastasını keserken, “Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar. O yüzden yaşımı söylemem” dedi. Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan ve bir aydır yatak istirahatinde olan sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.







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