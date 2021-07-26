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Haber Giriş: 26.07.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Gönül Yazar hastanelik oldu... Yazar'ın sağlık durumuna yönelik açıklama: Ölümcül bir ev kazası geçirdi

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Gönül Yazar hastanelik oldu... Yazar'ın sağlık durumuna yönelik açıklama: Ölümcül bir ev kazası geçirdi

Gönül Yazar sevenlerini korkuttu. Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. Yazar, hastaneye kaldırıldı.

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

Gönül Yazar hastanelik oldu... Yazarın sağlık durumuna yönelik açıklama: Ölümcül bir ev kazası geçirdi

Yazar'ın kaburgalarının kırıldığı ve akciğerine batmak üzere olduğu öğrenildi. Usta sanatçı sevenlerinden dua istedi.

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