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Gönül Yazar: Alâeddin Abi beni ölümden kurtardı

#Gönül Yazar#Alâeddin Yavaşça#Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça
Gönül Yazar: Alâeddin Abi beni ölümden kurtardı

Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren sanatçı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça ile ilgili anılarını anlattı. Yavaşça’nın vefatının üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Yazar, bir de itirafta bulundu: “Alâeddin Abi beni ölümden kurtardı.

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Gönül Yazar, 23 Aralık’ta vefat eden jinekolog ve klasik Türk müziği sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça ile ilgili anılarını anlattı. Onur Akay’la konuşan Yazar, “Alâeddin Yavaşça’nın şarkılarını plağa en çok okuyan benim. Şarkılarını filmlerde ve sahnelerde okudum. Ayrıca benim doktorumdu. Doğumuma tam bir hafta vardı, meğer çocuk karnımda ölmüş. Dursaymış zehirleyip beni de öldürürmüş. O çocuğu Alâeddin Yavaşça aldı ve beni ölümden kurtardı” dedi.

KÜRTAJIMI DAYAPTI

Yaşadığı bir olayı daha anlatan sanatçı, “Bir kere de Bebek’te Küçük Maksim’de sahneye çıkacaktım. Çok midem bulanıyordu. Şarkı söylerken ‘teşekkür ederim’ bile diyemiyordum. Çalışmam da lazımdı. Ertesi sabah erkenden Alâeddin Yavaşça’ya gittim. Neden? Akşama kadar iyi olayım da sahneye çıkayım diye. Bir tane de kürtajımı yaptı Alâeddin Abi” diye konuştu.

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ZEKİ MÜREN’LE KIYASLADILAR, BU OLMADI

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1960’lı yıllarda Alâeddin Yavaşça ile Zeki Müren’in kıyaslandığını sözlerine ekleyen Gönül Yazar, bu durumu yanlış bulduğunu belirtti: “1960’lı yıllarda Zeki Müren’le Alâeddin Yavaşça’yı karşılaştırdılar. O hiç iyi olmadı. Birisi çok kıymetli doktor, bestekâr ve sesi harikulade bir insan. Zeki Müren de bir tane. Tuttular bunları kapıştırdılar. Alâeddin mi, Zeki mi diye... İkisinin de tarzı ayrı... Alâeddin Abi’yi çok severdim. Mekânı cennet olsun inşallah.”

Gönül Yazar: Alâeddin Abi beni ölümden kurtardı

Şarkısıyla yâd etti

Gönül Yazar, Alâeddin Yavaşça’yla anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, anılarını anlattıktan sonra Yavaşça’ya ait olan ve yıllar önce kendisinin de yorumladığı “Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı” isimli eseri seslendirdi.

 

 

 

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