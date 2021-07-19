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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 19.07.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır tatilde

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Gökçe Bahadır tatilde

Arkadaşlarıyla Bodrum’da tatil yapan Gökçe Bahadır, önceki gün Yalıkavak’taki bir plajdaydı. Ünlü oyuncu suyun içinde dans ederken objektife yansıdı.

TATİLE DEVAM

Gökçe Bahadır, arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Uzun süre şezlonguna uzanıp güneşlenen Bahadır, arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.

Gökçe Bahadır tatilde


MÜZİĞİ DUYUNCA

Bir süre sonra sıcaktan bunalan Gökçe Bahadır, kendisini serin sulara bıraktı.

Gökçe Bahadır tatilde

Sahilden gelen müzik sesini duyunca denizin içinde dans etmeye başlayan oyuncunun o keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.

Gökçe Bahadır tatilde

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