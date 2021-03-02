"Gençleşmek için bebek plasentası yedi" iddiası ortalığı karıştırdı! Demet Akalın'dan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Akalın'ın gençleşmek uğruna bebek plasentası yediği söylentileri ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada yayılan haberin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Akalın iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Kafayı mı yediniz? Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin... Kim yaptırıyor bunları merak ediyorum, tahmin ettiğim kişiyse Allah seni zaten benzetmiş, Allah'ın cezası" ifadelerini kullandı.

PLASENTA NEDİR?

Plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır. Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

KIM KARDASHIAN BEBEĞİNİN PLASENTASINI YEMİŞTİ

2015 yılında oğlu Saint West'i dünyaya getiren Kim Kardashian bebeğinin plasentasını yediğini açıklamıştı.Daha önce Tom Cruise'un "bebeğinin plasentasını" yediğinin öğrenilmesinden sonra ünlüler arasında moda olduğu ve hatta başka plasentalara para ödenerek alındığı ortaya çıkmıştı.

Hayatının her anını reality show olarak ekranlara getiren ve bundan para kazanan Kim Kardashian kendi blogundan yaptığı açıklamasında doğum sonrası depresyondan korunmak amacıyla bebeğinin plasentasını günlük olarak hap şeklinde aldığını açıkladı.

Bazı ünlüler plasentanın hamilelik sonrası depresyondan koruduğuna ve hamilelik süresince anneden bebeğe geçen vitaminleri içerdiğine inanıyor. Yine aynı inanışa göre süt üretimini de artırıyor.

PLASENTA YEMEK GERÇEKTEN FAYDALI MI?

Peki uzmanlar bu plasenta yeme konusunda ne düşünüyor? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Gökçen Erdoğan, ABD'deki Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre çiğ, pişmiş, hap şeklinde plasenta yemenin herhangi bir faydası olmadığını belirtiyor.

Dr. Erdoğan, "Bu konuda toplam 10 araştırma var. Bu araştırmalara göre herhangi bir türde plasenta yemek doğum sonrası depresyona karşı koruma, anne sütünü artırma, enerji verme, doğum sonrası ağrıları azaltma, deriyi esnetme gibi bulgulara rastlanmadı. Ayrıca araştırmacılar tarafından plasenta yemenin sağlık açısından herhangi potansiyel bir tehlike oluşturmadığını da belirtmişler. Ancak plasentanın saklanması, hazırlanması ve ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda bir veri halen bulunmamaktadır. Sonuç olarak elimizde ne pozitif ne de negatif bilimsel bir veri yoktur.

"ETKİ PSİKOLOJİKTİR"

Fakat biz kadın doğumcular ve doğum sonrasında lohusa psikolojisini yakinen takip eden hekim arkadaşlar anneyi rahatlatacak, onu güvende hissettirecek zararsız takviyeleri tamam çok önemseriz ama işin psikolojik yönünün bu konuda çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Kanıtlanmış hiçbir veri olmamasına rağmen, bunu içen ve anne olan kadınların şikayetlerinin giderilmesi ve kendilerini huzurlu hissetmeleri büyük oranda psikolojiktir.

"BAKTERİ VE VİRÜSLER OLABİLİR"

Tıbbi olarak plasentanın doğum sonrasında içinde bulunabilecek bakteri ve virüsleri de yadsımamız ve gözden kaçırmamamız lazım...

Sonuçta belirtmek isterim ki elimizde kanıtlanmış verinin olmayışı ve hem lohusanın kendine hem de sorumlu olduğu bebeğe ekstra bir zarar getirmek istemeyişimizden olacak, bunun yenmesi ve içilmesi konusunda pek de pozitif olamayacağım.

Kardashian ilk çocuğu North West'in plasentasını doğrudan yemişti ancak ikinci çocuğununkini bir tablet haline getirerek almayı tercih ettiğini açıkladı. Kardashian, plasenta yemenin kendisini zinde ve sağlıklı hissettirdiğini söylüyor.