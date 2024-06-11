32 yaşında iki çocukla dul kalmıştı... Gecelerim hep yalnız geçiyor... Mutluluk benim de hakkım!

Haberin Devamı

Daha 30'lu yaşlarının başındaki müzisyen, tedavisi zor hatta doktorların açıkça söylediği gibi şansı çok düşük olan bir hastalığa yakalandı. Onlar daha iki küçük çocuklu hayatlarına alışamadan hastalıkla mücadele etmeye başladılar.

Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar ama olmadı... O iki küçük çocuğun babası, gencecik annenin kocası henüz 33 yaşında bu dünyadan gitti.

Her ne kadar bu acı gerçekle bir gün yüzleşeceğini bilse de genç kadın önce büyük bir şok geçirdi. Sonra çocukları sayesinde hayata tutunmaya çalıştı.

Zaman ilerledikçe de hayatını paylayacağı, destek alacağı özel birinin eksikliğini hissetmeye başladı. Elbette kaybettiği kocasının yerini dolduramayacağını biliyordu ama yine de yalnızlık onun için çok zordu. Hele iki küçük çocukla!

Haberin Devamı

Süreç içinde birileriyle tanışmak istedi. Hatta kısa süreli bir ilişki bile yaşadı. Bunu yaptığı her seferinde de genç yaşta ölen kocasının hayranları başta olmak üzere toplumun bazı kesimlerinden ağır eleştiriler aldı.

Sonunda dayanamadı ve bütün bunlara yanıt verdi. Yeni bir aşkı ve mutluluğu bulmayı herkes gibi kendisinin de hak ettiğini açık açık söyledi.

DAHA AŞKINA DOYAMADAN KOCASINI TOPRAĞA VERDİ

Bu dokunaklı öykünün kahramanları The Wanted grubuyla tanınan genç müzisyen Tom Parker ve onun gencecik ölümüyle yalnız başına kalan karısı Kelsey Parker.

Yakalandığı dördüncü evre glioblastoma hastalığıyla 18 ay mücadele ettikten sonra 2022 yılının mart ayında hayata veda etti Tom Parker. Geride de iki küçük oğlunu ve gözü yaşlı karısı Kelsey'i bıraktı.

Elbette onun bu kadar erken yaşta ölümü Kelsey için büyük bir acı oldu. Uzun süre hayata nasıl tutunacağını bilemedi.

Hatta bir tür terapi olarak gördüğü bir kitap bile kaleme aldı. Bu şekilde Tom Parker ile hastalığı sürecinde yaşadıklarını ve sevdiğini kaybetmenin insanı nasıl etkilediğini anlattı.

Haberin Devamı

KALBİNİN KAPILARINI AÇTI AMA YÜRÜMEDİ

Bu arada Kelsey, her ne kadar içini acıtsa da kendisiyle kocası Tom'un aşkının bir simgesi olan evlilik yüzüğünü parmağından çıkardı. Kalbinin kapılarını Sean Boggans'a açtı.

Fakat bu ilişkisi öyle uzun sürmedi. Belli ki o da Tom Parker'ın ölümünden sonra yeni bir aşka sandığı kadar da hazır değildi.

33 yaşındaki Kelsey Parker, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda yalnızlık duygusuyla mücadele ettiğini samimi bir şekilde anlattı.

Kaybettiği kocasından Aurelia adında bir kızı ve Bodhi adında bir oğlu olan Kelsey Parker, bu dünyada bir başına kalmanın kendisine nasıl hissettirdiğini şu sözlerle anlattı: "Eğer Tom yaşasaydı benim yalnız başına kalmayı sevmeyen biri olduğumu söylerdi. Ben yalnızlığı sevmeyen biriyim."

Haberin Devamı

'ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA BİR BAŞIMA KALIYORUM'

Kelsey Parker, aynı röportajda kendisini en çok da iki çocuğunu uyuttuktan sonra hissettiğini saklamadı.

"Çocuklarım akşamları saat 18:00 gibi yatıyorlar. Gecenin geri kalanında ben bir başına oluyorum. Yalnızım. İnsanların beni nasıl yargılayacaklarını bilmiyorum. Bir parça mutluluğa sahip olmaktansa tek başıma ve üzgün mü görmeyi tercih ederler?" dedi.

Kocasını gencecik yaşta toprağa veren Kelsey Parker, bir süre önce Tom Parker ile evliliğinin simgesi olan alyansını parmağından çıkarmıştı.

Bu yılın şubat ayında bu konuda zorlanarak da olsa karar verdiğini anlattı Kelsey Parker. Acılı eş katıldığı bir programda " Neden bilmiyorum... Sadece bu yıl nikah yüzüğümü çıkarmam gerektiğini hissettim" dedi.

Haberin Devamı

ALYANSINI ÇIKARIP BİR KUTUYA KOYDU: HAYATA DEVAM ETMEM GEREK

Yine de genç yaşta ölen kocasını unutmadığını şu sözlerle ifade etti: "Ben zaten Tom ile evliyim. Ama bu hayatta değil, başka bir boyutta. O artık burada yanımda değil."

Şu anda kimseyle evli olmadığını hatırlatan Kelsey Parker "Tom ile birlikte geçirdiğimiz mutlu zamanları hatırlıyorum. Artık kendime ve çocuklarıma odaklanmam gerektiğini düşünüyorum ve ileriye bakmak istiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Kendisi için çok zor olsa da Tom Parker'ın alyansını da parmağından çıkardığı kendi alyansıyla birlikte bir kutuya koydu ve sakladı.

Haberin Devamı

'ONUNLA TANIŞMAMIN BİR NEDENİ VARDI'

Parker, kısa bir süre Sean Boggans ile flört etti. Aslında böyle bir amacı olmadığını söyleyen KelseY Parker, hayatın kendisine böyle bir sürpriz hazırladığını anlattı.

Her ne kadar bu ilişkisi uzun sürmese de yine de kalbinde aşkı yeniden bulma umudu var Kelsey Parker'ın.

Hatta geride bıraktığı ilişkiyi yaşadığı Boggans'ın da kendisine çok iyi geldiğini ve karşılaşmalarının bir nedeni olduğuna inandığını belirtti.

Kelsey Parker'ı bu konuda rahatsız eden ayrıntı ise kendisini yargılayan insanlar. "Beni yargılayanlar kimler bilmiyorum" dedi Kelsey Parker ardından da yeni aşk aradığını söylemesini eleştirenlere şunları söyledi: " Bir gün benim yerime geçsinler ve beni öyle yargılasınlar. Ama o zamana kadar lütfen beni yargılamaktan vazgeçsinler."

'BİR GÜN HAYATIMI YAŞAYIP SONRA YARGILASINLAR'

Birbirlerinin gençlik aşkı olan Tom ve Kelsey Parker, 2018 yılında evlendi. Kızları Aurelia Rose bir yıl sonra oğulları Bodhi de 2020 yılında dünyaya geldi.

Fakat mutluluklarını Tom Parker'ın yakalandığı hastalık gölgeledi. Genç müzisyen 2022 yılında 33 yaşındayken halata veda etti. O sırada Kelsey da sadece 32 yaşındaydı.

Bu konuda da şöyle konuştu Kelsey "Tom öldüğünde ben 32 yaşındaydım. Bazı insanlar ilk büyük aşklarını bu yaşta yaşamaya başlıyor. Benim yaşımda çocuk bile dünyaya getirmemiş oluyorlar. Tom ile 19 yaşımda tanıştığım ve muhteşem bir evlilik yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Ama Tom Parker'ın ölümünden sonra hayatının bu safyasının kendisi için kapandığını saklamadı. "O zaman insanlar benden ne istiyor?" diye sordu Parker.

Ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşini kaybetmiş kadınların yeni biriyle tanışmalarıyla ilgili çok fazla yargılayıcı yaklaşım var. Ama aynı durumdaki erkeklerin hayatlarına yeni birini katmasına çok fazla tepki verilmiyor. Bence eşini kaybeden kadınlara yönelik çok fazla damgalama ve olumsuzluk olduğunu düşünüyorum."