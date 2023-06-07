Genç yıldızdan yıllar sonra gelen itiraf: Bana 'cinsel arzu uyandırmadığın için' rolü kaybettin dediler!

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Elle Fanning, sarı saçları, mavi gözleri ve mermer gibi teniyle adeta yapma bir bebeğe benziyor ve güzelliği kadar yeteneğiyle de Hollywood’un son dönemdeki en parlayan yıldızlarından biri. 2019’da, henüz 21 yaşındayken Cannes Film Festivali’nde ana yarışma bölümünün jüri üyeliğine seçilen Elle Fanning, bunu başaran en genç oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

29 yaşındaki Dakota ve 25 yaşındaki Elle Fanning kardeşler çocuk yaşta başladıkları oyunculuk kariyerlerinde büyük başarı gösterip aranan birer yıldız oldular

O günlerde “Sinemada gençliği temsil etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum” diyen Elle Fanning, sektörde isminin yeni yeni duyulduğu günlerde başından geçenleri anlattı. Özel hayatı konusunda oldukça ketum olan ve özenli davranmaya dikkat eden genç yıldızın büyük bir samimiyetle yaptığı bu açıklamalar oldukça dikkat çekici.

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Hollywood Reporter'a konuşan yıldız oyuncu sözlerine, "Bu hikâyeyi hiç anlatmadım, ama bir film için seçmelere katıldığımda başıma gelenleri hâlâ unutmuyorum. Şimdi bunun gülerek anlatıyorum ama bunu yaşadığımda hiç de komik bulmamıştım” diyerek başladı. Bir baba-kız komedisiydi. Rolü alamadım. Bildiğim kadarıyla daha sonra bu filmi çekmekten vazgeçtiler" diyerek başladı.

Elle Fanning daha 21 yaşındayken Cannes'da ana yarışma jürisine seçilerek tarihe geçti

16 yaşındayken, bir baba kızın başından geçenleri anlatan bir yol filmindeki rol için seçmelere katılan genç yetenek rolü alamadığını söyledi. Zaten film de bir proje olarak kaldı ve hiç çekilmedi. O günlerde sektörde ismini yeni yeni duyurmaya başlamış olan Elle Fanning, kendisiyle ilgili, daha doğrusu bu rolü neden almadığıyla ilgili söyleneni duyduğundaysa hayatının şokunu yaşadı.

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Güzel yıldızın “pis domuz” diye bahsettiği bu kişi onun için “Rolü alamadı çünkü cinsel arzu uyandırmayan biri” demişti. “Bunun duymak iğrençti. Şimdi artık gülüyorum ve o adama pis domuz diyebiliyorum ama o zamanlar bunu duymak benim için çok zordu” diyen Elle Fanning, yaşananları nasıl aştığını da dergiye anlattı.

Çok küçük yaşlardan itibaren kameralar önünde olan yıldız oyuncunun menajeri ve ajansı rol seçimleri konusunda epey titiz davranıyor

8 -9 yaşlarından beri aynı menajerle ve ajansla çalıştığını söyleyen Fanning, bu ekibin başından beri kendisine sunulan rollerle ilgili olarak çok sıkı bir “filtreleme” sistemi kullandığını ve çocuk yaştan beri sektörde olduğu için bu konuda sıkı çalıştıklarını da anlattı.

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“Çok korunuyor ve her zaman kollanıyordum” diyen güzel yıldız kendine olan güveninin her zaman yüksek olduğunu ancak işittiği bu sözlerden sonra çalıştığı sektörde etrafını saran gerçeklerin, hele de kendi yetişme tarzıyla farkını görünce, ne kadar korkutucu olduğunu anladığını da sözlerine ekledi. Ancak başarılı oyuncu yaşadıklarından zarar gördüğünü düşünmüyor. “Bu benim kendi gerçeğimin daha da farkına varmamı sağladı” diyor sadece.

Genç yıldız normalde epey ketum olduğu özel hayatı hakkında da epey konuşkan hale geldi ve uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Max Minghella'dan ayrıldığını da aynı röportajda açıkladı

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“Herkesin gözü önünde büyüyorsunuz. Ve bu çok garip. Bazen daha 12 yaşındayken paparazzilerin çektiği fotoğraflarıma bakıyorum. Aslında insanın kendini o yaşta böyle bir aynadan görmesi güzel bir şey mi diye düşünüyorum”

Bu günlerde kendi benliğinin farkına varmak ve kendine has bir söylem sahibi olmak gibi konularla ilgilendiğini söyleyen Elle Fanning, eskiden “Gencim, insanlar beni dinlemek istemeyebilir. Zaten herhalde benden daha çok şey biliyorlar” diyerek konuyu kestirip attığını ancak artık sektörde 20 yılı geride bırakmış bir oyuncu olarak kendini geride bırakmamaya kararlı olduğunu söylüyor.