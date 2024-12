Genç oyuncunun yardım çığlığı… ‘Evsiz kaldım, sokaklarda yatıyorum’

Haberin Devamı

Loki dizisinde rol alan 17 yaşındaki İngiliz oyuncu Jack Veal, hayranlarından yardım isterken evsiz olduğunu ve sokaklarda uyuduğunu açıkladı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ OYUNCUNUN YARDIM ÇIĞLIĞI

17 yaşındaki aktör, TikTok'ta bir video paylaşarak yaşadıklarıyla ilgili gerçeği açıklama zamanının geldiğini söyledi.

17 yaşındaki İngiliz oyuncu Jack Veal sosyal medyadan bir video paylaşıp içine düştüğü korkunç durumu anlattı ve yardım istedi

Londralı olan Jack, şu anda bir karavanda yaşadığını söyledi ve büyükbabası “ölümcül derecede hasta” olduğu için büyükannesi ve büyükbabasıyla birlikte yaşayamadığını açıkladı.

Haberin Devamı

“MERHABA. BEN ÜNLÜ BİR AKTÖRÜM, 17 YAŞINDAYIM VE EVSİZİM”

Videoya başlarken “Merhaba. Ben ünlü bir aktörüm, 17 yaşındayım ve evsizim” diyen genç oyuncu sözlerine “Beni Loki, 'End of the F***ing World' ya da önemli roller oynadığım diğer filmlerden tanıyor olabilirsiniz” dedi.

Hayatında neler olup bittiğinden pek bahsetmediğini ancak artık gerçeği açıklamanın zamanının geldiğini söyleyen Jack Veal “Çok iyi bir yetiştirilme tarzım olmadı. Akıl sağlığımla mücadele ediyorum. Otizmim, DEHB'im (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) var ve bipolar ve psikoz taramasından geçiyorum” diyen genç yıldız tıbbi yardıma da ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birçok dizi ve filmde çocuk yaşta beri kamera önüne geçen genç oyuncu en son loki dizisinde Tom Hiddleston'ın çocukluğunu canlandırmıştı

SOSYAL HİZMETLERE KENDİ BAŞVURDU AMA SONUÇ ALAMADI

“Büyükbabam ölümcül derecede hasta olduğu için büyükannemlerde kalamıyorum. Gidecek başka yerim yok ve yardıma ihtiyacım var” diyen Jack Veal durumunu sosyal hizmetlere bildirdiğini ancak yardım alamadığını söyledi ve çaresiz durumda olduğunu itiraf etti.

Haberin Devamı

Jack Veal daha sonra yardım ararken şu anda kaldığı bölgeyi göstermek için kamerayı kaydırdı ve “Sokaklarda uyuyordum. Şu anda camları kırılmış, güvenli olmayan ve işime iki saat uzaklıkta olan bir karavanda uyuyorum, bu da her gün işe gitmekte zorlandığım anlamına geliyor” dedi.

Uzun süre sokakta kaldıktan sonra camları kırık bir karavana sığındığını söyleyen Jeck Veal durumunu böyle gözler önüne serdi

"YALVARIRIM SESİMİ DUYURUN"

“Bu çok zor. Hayat çok zor. Şu anda başka hiçbir şeyim yok. Dizlerimin üzerine çöküp bunu paylaşmanız, bir şeyler yapmanız, mesajımı yaymanız için yalvarıyorum” diyen genç oyuncu hiçbir maddi destek beklemediğini ancak durumunu duyurmak istediğini söyledi ve hayranlarına “Yardıma ihtiyacım var. Lütfen paylaşın, lütfen paylaşabildiğiniz herkesle paylaşın. Bana hiçbir şey ödemek zorunda değilsiniz, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece bunun mümkün olduğunca viral olmasını sağlamanıza ihtiyacım var” diye seslendi.

Haberin Devamı

Jack'e hayranlarından destek mesajları yağdı ve videonun altı “Hepimiz elimizden geldiğince çok şey paylaşalım ve yorum yapalım! Ona yardım etmeliyiz” yorumlarıyla doldu.

Jack Veal maddi yardım peşinde olmadığını sadece videoyu izleyenlerin sesini duyurmasını istediğini söyledi

24 SAATTE VİRAL OLAN VİDEO SONRASI ARADIĞI YARDIMI BULDU!

Pazartesi günkü videoda “Merhaba. Ben ünlü bir aktörüm, 17 yaşındayım ve evsizim. Hayatımda neler olup bittiğinden pek bahsetmedim ama sanırım gerçeği açıklamanın zamanı geldi. Ayrıntılara çok fazla girmeden, evde tacize uğradım. Fiziksel şiddet, duygusal istismar ve benzeri şeylerdi.” diyen Jack Veal'a yardım eli uzandı.

Haberin Devamı

24 saatten kısa bir süre sonra Veal bir video daha yayınlayarak son durumunu anlattı.

“Az önce sosyal hizmetlerden bir telefon aldım ve yarın benimle bir toplantı yapmak istediklerini söylediler, potansiyel olarak beni koruyucu bakıma almak, destek ve konaklama sağlamak istiyorlar,” diyen genç oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Jack Veal hayranlarından yardım istediği videodan 24 saat sonra sosyal hizmetler tarafından arandığını ve bir koruyucu aile yanında yerleştirileceğini müjdeledi

BENİ KURTARDINIZ... HEPİNİZİ SEVİYORUM"

Videosunu paylaşarak sesini duyuran hayranlarına seslenen Veal "Sizler ne yaptınız bilmiyorum ama bu konu ortaya çıktı ve bana gerçekten çok yardımcı oldu ve şimdi harekete geçiyorlar. Gerçekten bir şeyler yapıyorlar, bu yüzden Tanrı hepinizi korusun" dedi ve "Görüşmenin nasıl geçtiğini size bildireceğim, söz vermiyorum ama ilk defa beni kalacak yer için düşünüyorlar, bu yüzden teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle onun için üzülenlerin içine su serpti.

Haberin Devamı





10 YAŞINDAN BERİ KAMERALARIN KARŞISINDA

2007'de doğan Jack Veal, ilk kez 10 yaşındayken Benim Adım Lenny adlı drama filminde rol alarak ekranlarda göründü. Aynı yıl, suç draması Tin Star'da yer aldı ve ertesi yıl The End of the F***ing World dizisinin beş bölümünde Genç James olarak göründü.

Son olarak 2021'de Loki dizisinde Tom Hiddleston'ın karakterinin genç versiyonunu canlandırdı ve ertesi yıl bilimkurgu dizisi The Peripheral'da rol aldı.