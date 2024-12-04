Gözyaşlarıyla anlattı… ‘Bana şişman kız diyenlerin hepsine haddini bildirdim’

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Ve Titanik’le dünya çapında şöhrete kavuşan iki başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet artık Hollywood’un en büyük ve en saygın oyuncuları arasında yerlerini aldılar. Hatta filmden beri yakın dost da olan ikilinin birer Oscar ödülü de var.

48 yaşındaki İngiliz yıldız Kate Winslet tam 5 kez Oscar’a aday oldu. 2008’de başrolünü oynadığı The Reader filmiyle de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kucakladı. Titanik’in kazandığı başarıdan sonra büyük yeteneğinin de yardımıyla aldığı roller ve ortaya koyduğu performans hep eleştirmenlerden tam not aldı. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in oynadığı Titanik filmi çeyrek asrı devirmesine rağmen hâlâ izleniyor ve hakkında konuşturuyor

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YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ancak adet bir gecede gelen bu şöhrete rağmen Titanik filmindeki görüntüsü yüzünden yıllardır duymadığı kalmadı yıldız ismin. Zaten filmin üzerinden 27 yıl geçmiş olsa da neredeyse her röportajında aynı sorularla karşılaşmaya da devam ediyor.

Kate Winslet bu film çekilirken henüz kariyerinin başında gencecik bir oyuncuydu... Titanik ona dünya çapınca şöhret olmanın yolunu açtı ancak bu süreçte yaşadıkları ünlü oyuncuyu çok üzdü

Pazar günü yayınlanan “60 Dakika” programına verdiği röportaj sırasında Kate Winslet yine geçmişe döndü ve yıllarca görünümü yüzünden nasıl zorbalandığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.





HAKKINDA ÖYLE ŞEYLER SÖYLENDİ Kİ! HATIRLAYINCA GÖZLERİ DOLUYOR

Bir gazetecinin film için çıktığı kırmızı halıdaki elbisesine bakıp kendisine sanki “eritilmiş ve dökülmüş” gibi göründüğünü söyleyen Kate Winslet isyan ederek “Bu kesinlikle dehşet vericiydi. Yeni yeni kendini bulmaya çalışan genç bir aktrise böyle bir şey yapmak için nasıl bir insan olmak gerekir?” dedi.

Kate Winslet görüntüsü yüzünden yıllarca zorbalığa uğradı ve Hollywood'un kadın oyunculara uyguladığı baskının kurbanlarından oldu

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Kate Winslet Titanik’te oynadığı dönemde başrol oynamak için fazla kilolu bulunmuş, hatta filmden sonra adı bile anılmamaya başlanıp “şişman kız” gibi son derece acımasız bir lakapla anılmaya başlamıştı.

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“ONLARA HADLERİNİ BİLDİRDİM”

Winslet yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatırken bu sözleri edenlerle hiç karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna da cevap verdi. Onlarla yüz yüze geldiğini söylemekle kalmayan yıldız isim edilen kötü sözlerle yüzleştiğini de anlattı.

Yıldız oyuncu yıllar içinde bir zamanlar kendisine hakaretler eden, görüntüsü yüzünden kötü sözler söyleyen herkesle hesaplaştığını söyledi

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“Onlara hadlerini bildirdim,” dedi 49 yaşındaki Winslet sesi hem ağlamaktan hem de sinirden kısılmış halde, “'Umarım bu aklınızdan çıkmaz' dedim. Harika bir andı. Harika bir andı çünkü sadece benim için değildi. Bu düzeyde bir tacize maruz kalan tüm insanlar içindi. Korkunçtu. Gerçekten çok kötüydü.”

“ŞİŞMAN KIZ” SÖZÜNÜ ONA İLK SÖYLEYEN KİŞİ ÖĞRETMENİYDİ

Yıldız oyuncu söyleşinin ilerleyen bölümlerinde kendisine bir zamanlar “şişman kız rollerine razı olması gerektiğini” söyleyen drama öğretmeni sorulduğunda da duygulandı.

Kate Winslet, adı açıklanmayan öğretmenin kendisine “'Şimdi dinle Kate. Sana söylüyorum tatlım, eğer böyle görünmeye devam edeceksen, şişman kız rollerine razı olmak zorundasın.” dediğini söyledi ve gülerek “Ben hiç şişman olmadım ki!” dedi.

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Oysa bu yorumlar Winslet'in daha fazla motive olmasına yol açmış ve “Size sadece sessizce gününüzü göstereceğim” diye düşünmesine yol açmıştı. Titanik filminin üzerinden 27 yıl geçmiş olsa da Kate Winslet o günlerde yaşadıklarını hâlâ gözyaşlarıyla anlatıyor... Artık kimselerin ne dediğini umursamadığını söyleyen yıldız oyuncu benzer şeyler duymaya da devam ettiğini söylüyor

ERKEKLERE SÖYLENMEYEN ŞEYLER KADIN OYUNCULARA SÖYLENİYOR

Hollywood'daki güzellik standartlarına da değinen Winslet, kendisini ve diğer kadın oyuncuları makyaj yapmadıkları ve farklı rollerde yaşlarını gösterdikleri için öven insanlara seslendi.

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Oscar’lı oyuncu “İnsanlar 'Bu rol için çok cesur davrandın. Hiç makyaj yapmadın' diyorlar. 'Kırışıklıkların vardı' diyorlar. Erkeklere de 'Bu rol için çok cesurdun. Sakal bıraktın' diyor muyuz? Hayır, demiyoruz” diye konuştu.





SON FİLMİNDE BİLE AYNI ŞEYLERİ DUYMUŞ

Ancak Winslet artık eleştirileri umursamadığını, çünkü bunun çok “yorucu” olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu daha önce de vücudunun görüntüsünden utandırılmaya çalışıldığını anlatmış, hatta kısa süre önce bir ekip üyesinin 2023 yapımı “Lee” filmindeki bir mayo sahnesi sırasında göbeğini örtmek için onu “daha dik oturmaya” teşvik ettiğini itiraf etmişti.