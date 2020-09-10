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Haber Giriş: 10.09.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Gecenin geliri ÇYDD’ye gidecek

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Gecenin geliri ÇYDD’ye gidecek
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TÜRK tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğun devir teslim töreni 20 Eylül Pazar akşamı gerçekleşecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenecek olan geceden elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak. Gecede kavuğu Şevket Çoruh’a devredecek olan Rasim Öztekin, Instagram hesabından “Bugüne kadar Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve bana emanet edilen kavuğu Şevket Çoruh’a teslim edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen gecenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamaya karar verdim” açıklamasını yaptı. Devir teslim töreninin ardından Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyunu sahnelenecek.

Rasim Öztekin, Hasan Efendinin kavuğunu Şevket Çoruh’a teslim edecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh’a teslim edecek

 

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