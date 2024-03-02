Şimdi 'Baba olmasaydım ölürdüm' diyor ama... 'İlk sekiz ay kızımı gerçekten sevdiğimden emin değildim'

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Ama kimi zaman hem yeni anneler hem de yeni babalar bu türden beklentileri karşılamayan duygulara kapılır.

Doğum sonrası depresyona giren, kendi doğurduğu bebeğini görmek bile istemeyen anneler olduğunu hatırlarsınız. Aynı durumda babalar olduğunu da.

İşte bunlardan biri, ünlü bir oyuncu şu anda "Eğer baba olmasaydım belki de hayatta kalamazdım" diye konuşsa da kızı dünyaya geldiğinde ilk sekiz ay onu gerçekten sevip sevmediğini sorguladığını itiraf etti.

Gelin bir bakalım kim bu ünlü baba... Neden kızı doğduğunda onunla gerçek bir baba- kız iletişimi kurması bu kadar uzun sürdü.

SEKİZ AY, BEBEĞİNİ GERÇEKTEN SEVİP SEVMEDİĞİNİ SORGULADI

"Kızı dünyaya geldiğinde ilk sekiz ay onu gerçekten sevip sevmediğini" düşünen bu ünlü baba Bradley Cooper.

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Son dönemde Maestro filmiyle ve model Gigi Hadid ile yaşadığı aşkla gündemde olan 49 yaşındaki Cooper, katıldığı bir sohbet programında, çocuk sahibi olma konusunda çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Rus top model Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea de Seine Shayk Cooper dünyaya geldiğinde hissettiklerini büyük bir samimiyetle anlattı ünlü oyuncu.

İNSANLARIN 'ÇOCUĞUM İÇİN ÖLÜRÜM' DEMESİNİ ÖNCE ANLAYAMAMIŞ

Dax Shepard'ın sunduğu Armchair Expert adlı podcast yayınına katılan Cooper, Lea dünyaya geldiğinde ilk sekiz ay onunla hiçbir iletişim kuramadığını söyledi.

Yeri gelmişken şu anda 6 yaşında olan ve babasıyla birlikte bir filmde kamera karşısına bile geçen minik Lea'nın 2017 yılının mart ayında dünyaya gözlerini açtığını hazırlatalım.

Cooper'ın itiraflarından biri şöyle: "Lea'nın bu dünyadaki ilk birkaç ayında, tüm anne ve babaların 'Çocuğum uğruna ölmek için bir saniye bile düşünmem' demesinin nedenini anlayamadım. İlk sekiz ay boyunca bu çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bilmiyordum."

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Bradley Cooper, o sırada yaşadığı karmaşık duyguları anlattı. O süreçte kızı Lea'ya bakıp onun geçirdiği değişime hayran kaldığını söyledi.

Ama yine de aklında bir soru vardı: Acaba gerçekten biri elinde silahla odaya girse Lea uğruna ölümü göze alabilir miydi?

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'EĞER BABA OLMASAYDIM ÖLÜRDÜM'

Ama söylediğine göre bu duygu sekiz ay sonra yerini tamamen koşulsuz şartsız bir sevgiye bıraktı. Üstelik bu da aniden oldu.

O noktadan sonra Cooper, hayata bakışının değiştiğini de söyledi. Kızına, olabilecek en az zararı vermek için daha iyi bir insan olmaya çalıştığını söyledi.

Sonradan kızı Lea'yı çok sevdi Cooper... Bu konudaki duygularını da "Eğer bir baba olmasaydım yaşayabilir miydim, bilmiyorum" sözleriyle ifade etti.

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KIZINA FİLMİNDE ROL BİLE VERDİ

Bradley Cooper ile Irina Shayk, 2005 ile 2019 arasında bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüler. Bir ara nişanlanan ikili, sonra yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yaz aylarında birlikte tatile çıkmaları barıştıkları konusunda iddialara yol açtı. Ama bu söylentiler gerçek çıkmadı.

Irina Shayk'ın adı bir süre Gisele Bundchen'in eski eşi Tom Brady ile anıldı. Bradley Cooper ise son dönemde top model Gigi Hadid ile birlikte.

Bradley Cooper, ilk sekiz ay gerçekten sevip sevmediğinden emin olamadığı kızı Lea'ya, hem yapımcılığını hem başrolünü üstlendiği Maestra filminde küçük bir rol verdi.

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Hatta filmin galasında onunla birlikte podyuma çıktı. Minik Lea, bu şekilde erken yaşta anne ve babasının meslek heyecanını paylaşmış oldu.





NASIL DEĞİŞTİĞİNİ ANLATMIŞTI

Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.

Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı.

Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

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Lea, Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın inişli çıkışlı ilişkisinden dünyaya geldi.





Irina Shayk kızına hamile olduğunu açıklamadan kısa süre önce Victoria's Secret defilesinde boy göstermişti. Bir başka deyişle kızı Lea, daha anne karnındayken podyuma çıkmıştı,