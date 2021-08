Ferhan Şensoy'un kızları Derya - Müjgan Şensoy'dan veda mesajı - Derya Şensoy - Müjgan Şensoy kimdir?

Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata veda etti. İlk paylaşım kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi. Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından "Babam uçtu göklere…" yazarken diğer kızı Derya Sensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" ifadesini kullandı. Peki, Ferhan Şensoy'un kızları Derya - Müjgan Şensoy kimdir?

Derya Şensoy Hakkında



Derya, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro kökenli bir ailede yetişti, annesi tiyatro sanatçısı Derya Baykal, babası ise sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dur. Tiyatro sanatçısı ve yazarı Müjgan Ferhan Şensoy'un da kardeşidir. Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun oldu. İllüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için gittiği New York'ta Parsons The New School for Design'da eğitim gördü. Bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yaptı. 2013 yılında babasının yazıp yönettiği Masal Müfettişi adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını yaptı. Aynı yıl Doksanlar dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakterini canlandırarak ilk televizyon deneyimini edindi. Sonraki yıl Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 2015 yılında Hesapta Aşk filminde Didem karakterini, Mayıs Kraliçesi dizisinde Dilara karakterini canlandırdı. Aynı yıl kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Pera'daki Hayalet adlı oyunun dekor tasarımını yaptı, Aybike karakterini canlandırdı. Sonraki yıl Deliormanlı, Çakallarla Dans 4 ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Vezir Parmağı filminde rol aldı. 2017 yılında Bu Sayılmaz dizisinde ve babası Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? adlı oyunda rol aldı.



Müjgan Ferhan Şensoy Hakkında



Tam ismi ile Müjgan Ferhan Şensoy, Şensoy ailesinin büyük kızıdır. Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın büyük kızları olarak 1989 yılında dünyaya gelen Müjgan Ferhan Şensoy’un eğitim durumu Lisans seviyesindedir ve 2011 Yılında New York, Tisch School of Arts’ten mezun oldu.



Babası Ferhan Şensoy’un ismini taşıyan Şensoy, Müjgan ismini ise babaannesinden almıştır. Doksanlı yıllarda ailecek çektikleri reklamlarda ve 2002 yılında yine ailecek oynadıkları sahibinden satılık birinci el orta oyunu adlı gösteride yer almıştır. 90′lar dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır.

