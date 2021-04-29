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Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

“Fatma”ya yorum yağmuru

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“Fatma”ya yorum yağmuru

Burcu Biricik’in başrolde yer aldığı “Fatma” dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dijital platformda yayınlanan dizide Biricik’in canlandırdığı role binlerce yorum yapıldı.

Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı “Fatma” dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı.

Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Fatma”ya yorum yağmuru

Biricik’in performansına yorum yağdı. “Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Fatma gibi dizilerden sonra Burcu Biricik’in psikolojisi bozulmazsa kesin bordo berelidir” tarzındaki yorumlar ses getirdi.

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